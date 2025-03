VIDEO: क्या UP वालों को शराबी बनाना चाहती है बीजेपी? AAP विधायक अतीशी ने योगी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता अतीशी ने उत्तर प्रदेश में चल रही एक नई शराब स्कीम पर कड़ी आपत्ति जताते हुए गंभीर सवाल उठाए हैं. दरअसल, यूपी के कई शहरों में शराब की दुकानों पर एक बोतल पर एक बोतल मुफ्त देने का ऑफर दिया जा रहा है, जिसके चलते शराब प्रेमियों की भारी भीड़ इन दुकानों पर उमड़ रही है. अतीशी ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला किया और पूछा, "क्या बीजेपी उत्तर प्रदेशवासियों को शराबी बनाना चाहती है?"

अतीशी ने कहा, "उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और वहां के विभिन्न शहरों में सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही हैं, उनमें देखा जा सकता है कि शराब की दुकानों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लगी हैं, एक तरह से stampede जैसी स्थिति बन गई है. क्या ये दिखाता है कि बीजेपी अपनी नई नीति के जरिए लोगों को शराब के प्रति आकर्षित कर रही है? क्या बीजेपी इसको लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध करने वाली है?"

उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक स्कीम चल रही है, जिसके तहत शराब की एक बोतल खरीदने पर एक बोतल मुफ्त दी जा रही है. इस स्कीम को लेकर शराब की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ रही है, खासकर मुजफ्फरनगर, हापुड़ जैसे शहरों में, जहां शराब खरीदने के लिए लोग मारा-मारी कर रहे हैं. इसकी वजह से पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैनात करना पड़ा है.

#WATCH | LoP Delhi Assembly Atishi says, " In UP, which is under BJP govt, in different cities...videos are going viral in social media, there are long crowds in front of liquor shops, stampede like situation because Yogi govt is giving one liquor bottle free while buying one… pic.twitter.com/q2YUJGUK5e

— ANI (@ANI) March 27, 2025