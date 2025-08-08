Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? अरुण जेटली स्टेडियम में ईस्ट दिल्ली राइडर्स बनाम आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

ईस्ट दिल्ली राइडर्स बनाम आउटर दिल्ली वॉरियर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

East Delhi Riders vs Outer Delhi Warriors, Delhi Premier League 2025 12th Match Satta Bazar Favourite Team: दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का 12वां मुकाबला आज यानी आठ अगस्त को ईस्ट दिल्ली राइडर्स बनाम आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा. घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा देने वाली दिल्ली प्रीमियर लीग के नए सीजन का आगाज हो रहा है. इस टूर्नामेंट में पुरुषों का फाइनल मुकाबला 31 अगस्त को खेला जाएगा. इस सीजन में आउटर दिल्ली वॉरियर्स के कप्तान सिद्धांत शर्मा (Siddhant Sharma) है तो वहीं, अनुज रावत (Anuj Rawat) ईस्ट दिल्ली राइडर्स का कमान संभाल रहे हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: DPL 2025, East Delhi Riders vs Outer Delhi Warriors, 12th Match Live Streaming: ईस्ट दिल्ली राइडर्स बनाम आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

अपने पिछले मैच में आउटर दिल्ली वॉरियर्स की टीम को नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के खिलाफ 19 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने नई दिल्ली टाइगर्स को हरकार इस सीजन में अपनी दूसरी जीत दर्ज की थी. यह मैच दोनों ही टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा. आउटर दिल्ली इस सीजन में अपनी दूसरी जीत की तलाश में होगी, जबकि ईस्ट दिल्ली अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. आउटर दिल्ली की टीम से प्रियांश आर्या और सुयश शर्मा पर सबकी नजर होगी.

वहीं, ईस्ट दिल्ली के लिए कप्तान अनुज रावत से टीम को काफी उम्मीदें होंगी. अनुज इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में हैं, और वह आउटर दिल्ली के खिलाफ कप्तानी पारी खेल कर टीम की लय को बरकरार रखना चाहेंगे. पिछले मैच में रौनक वघेला ने ईस्ट दिल्ली के लिए शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए थे, जिससे टीम को जीत मिली थी.

अरुण जेटली स्टेडियम पिच रिपोर्ट (Arun Jaitley Stadium Pitch Report)

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का 12वां मुकाबला आज यानी आठ अगस्त को ईस्ट दिल्ली राइडर्स बनाम आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. अरुण जेटली स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है. इस मैदान पर गेंद अच्छी तरह बल्ले पर आती है और सीमाएँ भी छोटी हैं, जिससे रन बनाना आसान हो जाता है. इस पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआती ओवरों में थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन बाद में गेंदबाज़ों को सही लाइन-लेंथ से ही काम निकालना पड़ेगा.

ईस्ट दिल्ली राइडर्स बनाम आउटर दिल्ली वॉरियर्स मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि ईस्ट दिल्ली राइडर्स बनाम आउटर दिल्ली वॉरियर्स (EDR vs ODW) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में आउटर दिल्ली वॉरियर्स की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन ईस्ट दिल्ली राइडर्स की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.