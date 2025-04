Mumbai Metro Update: मुंबई मेट्रो लाइन 3 एक्वा लाइन वर्ली से जुड़ा, अब यात्रा होगी सुगम, तेज़ और अधिक सुविधाजनक- देखें तस्वीरें

मुंबई, 18 अप्रैल: मुंबई मेट्रो लाइन 3 ने शुक्रवार को एक्वा लाइन 3 पर वर्ली मेट्रो स्टेशन की शानदार तस्वीरें साझा कीं. वर्ली स्टेशन एक्वा लाइन 3 पर स्थित है, जो कोलाबा और सीप्ज़ ​​के बीच चलती है. स्टेशन की तस्वीरें आधिकारिक अकाउंट @MumbaiMetro3 द्वारा पोस्ट की गईं, जिसमें नए स्टेशन की अनूठी विशेषताओं को दिखाया गया है, जो मुंबई की पहली भूमिगत मेट्रो लाइन का हिस्सा है. मुंबई मेट्रो लाइन 3 द्वारा साझा की गई एक एक्स पोस्ट में कहा गया है, "एक्वा लाइन के साथ वर्ली आखिरकार रेल मानचित्र पर अपनी शुरुआत कर रहा है, जो पहली बार मुंबई के इस महत्वपूर्ण हिस्से में निर्बाध मेट्रो कनेक्टिविटी ला रहा है. निवासी और यात्री अब हर दिन अधिक सुगम, तेज़ और अधिक सुविधाजनक यात्रा का आनंद ले सकते हैं." यह भी पढ़ें: Mumbai Metro: मुंबई मेट्रो लाइन 7A ने रचा भूमिगत इतिहास, एयरपोर्ट के पास कई महीनों की ड्रिलिंग के बाद बनकर तैयार हुई सुरंग

मुंबई मेट्रो लाइन 3 ने स्टेशन के प्रवेश, निकास और लिफ्ट की शानदार तस्वीरें साझा की हैं, जो सोच-समझकर बनाए गए बुनियादी ढांचे की पहली झलक देती हैं. वर्ली एक्वा लाइन का 13वां स्टेशन है, जो कोलाबा से सीप्ज़ ​​तक फैला है और मुंबई के पहले पूरी तरह से भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.

#Worli is finally making its debut on the rail map with the #Aqualine, bringing seamless metro connectivity to this vital part of Mumbai for the very first time.

Residents and commuters can now enjoy smoother, quicker, and more convenient travel every day.#AquaLine… pic.twitter.com/r1n17utVMH

— MumbaiMetro3 (@MumbaiMetro3) April 18, 2025