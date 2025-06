MP: मुरैना में बेटी के साथ अभद्रता करने वाले युवकों का पिता ने किया विरोध, दबंगों ने बेरहमी से कर दी पीटाई- देखें वीडियो

मध्य प्रदेश, 30 जून: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में अपनी बेटी से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने वाले युवकों का विरोध करने पर एक व्यक्ति पर सरेआम बेरहमी से हमला किया गया. यह हमला एक वीडियो में कैद हो गया, जो सोमवार को वायरल हो रहा है. वीडियो में एक व्यक्ति को पीड़ित पर बार-बार पत्थर फेंकते हुए देखा जा सकता है. जानकारी के अनुसार, यह घटना मुरैना के बैरियर चौराहे पर हुई. पीड़ित की पहचान रामबरन कुशवाहां के रूप में हुई है, जो पंचर रिपेयर की दुकान चलाता है और कसापुरा गांव में रहता है. उस पर चार युवकों ने लाठी और पत्थरों से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. यह भी पढ़ें: Hardoi Shocker: हरदोई में हैवानियत! 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी एनकाउंटर में पकड़ा गया

गुढ़ा गांव के धर्मवीर गुर्जर, रणजीत गुर्जर, भूरा गुर्जर और मोनू गुर्जर नामक आरोपियों ने कथित तौर पर दो दिन पहले रामबरन की बेटी के साथ उसकी दुकान पर बदसलूकी की थी. जब रामबरन ने इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई. अगले दिन स्थानीय पंचायत ने मामले को सुलझाने का प्रयास किया. हालांकि, रविवार शाम को उसी समूह ने बैरियर स्क्वायर पर रामबरन को रोक लिया और हिंसक हमला किया. एक राहगीर ने घटना को रिकॉर्ड किया, जिसमें हमलावर रामबरन को जमीन पर गिराते और बार-बार पत्थरों से मारते हुए दिखाई दे रहे हैं. हमले में वह बेहोश हो गया.

Man assaulted, half-striped for objecting to molestation against daughter in MP's Morena#MadhyaPradesh #Morena #Crime pic.twitter.com/k406AWtZcB

— Free Press Madhya Pradesh (@FreePressMP) June 30, 2025