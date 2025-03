पीएम मोदी को मॉरीशस का सर्वोच्च सम्मान... पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय

PM Modi with Mauritius President and First Lady

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरीशस सरकार ने देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान "द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन" (The Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean) से सम्मानित करने की घोषणा की है. यह पहली बार है जब किसी भारतीय नेता को यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया जा रहा है. पीएम मोदी को यह सम्मान मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम द्वारा प्रदान किया जाएगा.

पीएम मोदी ने मॉरीशस के राष्ट्रपति को महाकुंभ का गंगाजल भेंट किया, फर्स्ट लेडी को गिफ्ट की बनारसी साड़ी.

पीएम मोदी इस समय मॉरीशस की आधिकारिक यात्रा पर हैं, जहां वे विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. इस यात्रा के दौरान, उन्होंने मॉरीशस के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी वीना रामगुलाम को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड देने की भी घोषणा की. यह फैसला भारत की प्रवासी नीति और मॉरीशस के साथ उसके गहरे संबंधों को दर्शाता है.

भारतीय मूल के नागरिकों को बड़ी सौगात

मार्च 2024 में भारत सरकार ने मॉरीशस के भारतीय मूल के नागरिकों को OCI कार्ड प्राप्त करने की पात्रता दी थी, जो उनके सात पीढ़ियों तक की भारतीय वंश परंपरा से जुड़े होने का प्रमाण है. वर्तमान में मॉरीशस में 22,188 भारतीय नागरिक और 13,198 OCI कार्ड धारक हैं, जो दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है.

मॉरीशस में होंगे कई अहम समझौते

पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान सामुदायिक विकास, समुद्री सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे विषयों पर कम से कम आठ समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है. इसके अलावा, वे भारत द्वारा वित्तपोषित 23 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कुछ नई पहलों की घोषणा भी कर सकते हैं.

पीएम मोदी ने मॉरीशस को बताया भारत का करीबी समुद्री पड़ोसी

मॉरीशस रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा, "मॉरीशस भारत का करीबी समुद्री पड़ोसी है और हिंद महासागर क्षेत्र में हमारा महत्वपूर्ण भागीदार है. यह अफ्रीकी महाद्वीप का प्रवेश द्वार भी है. हमारे ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक संबंधों की जड़ें बहुत गहरी हैं. लोकतंत्र, विविधता और आपसी विश्वास हमारे संबंधों की सबसे बड़ी ताकत हैं."