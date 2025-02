Maha Shivaratri 2025: अयोध्या, वाराणसी सहित देशभर में महाशिवरात्रि की धूम, मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों की उमड़ी भारी भीड़; देखें VIDEO

Maha Shivaratri 2025: महाशिवरात्रि की धूम अयोध्या, वाराणसी सहित देशभर में मची हुई है. इस पवित्र अवसर पर भक्त मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं. देशभर के प्रमुख मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन के लिए सुबह से ही लंबी-लंबी कतारों में श्रद्धालु खड़े दिखाई दे रहे हैं. हर जगह भक्तों का उत्साह देखने लायक है, और शिव भक्तों का यह विश्वास है कि इस दिन विशेष पूजा करने से उन्हें पुण्य प्राप्त होगा और उनकी इच्छाएं पूरी होंगी.



महाशिवरात्रि के इस पवित्र मौके पर अयोध्या के राम मंदिर, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्य प्रमुख मंदिरों का एक वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में भक्तों की भारी भीड़ दर्शन के लिए मंदिर में उमड़ी हुई है. भक्तों की आस्था और श्रद्धा की यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

वाराणसी में महाशिवरात्रि के अवसर पर साधू संत और भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए नाचते गाते पहुंचे रहे हैं.. महाशिवरात्रि के इस पवित्र मौके पर भक्तों के साथ ही साधुओं में भी काफी उत्साह को मिल रहा हैं. क्योंकि मंदिर में दर्शन के लिए भक्त तो पहुंच ही रहे हैं. वहीं मंदिर परिसर में शिव के दर्शन करने और उनकी आराधना करने के लिए बड़ी संख्या में साधू संत भी पहुंचे रहे हैं.

