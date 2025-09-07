Lalbaugcha Raja Visarjan Update: लालबाग के राजा का रात 10: 30 बजे के बाद होगा विसर्जन, मंडल के सेक्रेटरी सुधीर साळवी ने दी जानकारी, देखें VIDEO

Lalbaugcha Raja Visarjan Update: लालबाग के राजा (Lalbaugcha Raja) विसर्जन के लिए सुबह गिरगांव चौपाटी (Girgaon Chowpatty) पहुंच गए हैं. समुद्र में उंची लहरें उठने के कारण उनके विसर्जन में देरी हो रही है. ज्वार के कारण लालबागचा राजा की मूर्ति के विसर्जन में देरी हुई है.लालबाग के राजा का विसर्जन कब होगा, इस पर सबकी नज़र है. भक्तगण भगवान गणेश से विसर्जन की प्रार्थना कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि लालबाग के राजा का विसर्जन ग्रहण (Eclipse) के दौरान रात 10:30 से 11 बजे के बीच होगा.लालबाग के राजा की मूर्ति का विसर्जन, जो कल गिरगांव चौपाटी की ओर विसर्जन के लिए जा रहा था, स्थगित कर दिया गया था.बताया जा रहा है कि लालबाग के राजा मंडल ने उंची लहरें बढ़ने के बाद विसर्जन रोकने का फैसला किया है.
मंडल के सचिव सुधीर साळवी ने मीडिया को जानकारी दी कि विसर्जन कब होगा.
आज रात साढ़े 10 बजे के बाद होगा लालबाग के राजा का विसर्जन
Sudhir Salvi Lalbaug Cha Raja Visarjan Status : रात्री 10.30 नंतर लालबगच्या राजाचं विसर्जन होईल#LalbaugchaRaja #sudhirsalvi #abpmajha pic.twitter.com/Pih6tm2S2M
— ABP माझा (@abpmajhatv) September 7, 2025
रात में होगा लालबाग के राजा का विसर्जन
मंडल के सचिव (Secretary) सुधीर साळवी ने जानकारी देते हुए बताया की कई वर्षों से कोळी हमारे साथ विसर्जन में भाग लेते रहे हैं.हमने बधवार पार्क में कोळी लोगों से बातचीत की.उनका मानना है कि 10:30 से 11 बजे के बीच यह बेड़ा समुद्र में जाएगा और फिर लालबागचा राजा विसर्जन के लिए रवाना होंगे.मुंबई (Mumbai) में दो दिनों से भारी बारिश हो रही है.इस वजह से ज्वार जल्दी आ गया. हमारे विसर्जन जुलूस का समय और ज्वार का मेल नहीं खा रहा था. इसके बाद, हमने विसर्जन रोकने का फैसला किया है.
लालबाग का राजा करोड़ो भक्तों का श्रद्धास्थान
साळवी ने बताया की हम कार्यकर्ताओं के लिए यह एक विशेष क्षण है. हमने इसकी योजना बनाई है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. लालबागचा राजा (Lalbaugcha Raja) करोड़ों भक्तों का धार्मिक स्थल है.इसलिए, किसी भी स्थिति में, इसका विसर्जन थोड़ा देर से हो सकता है, लेकिन हम इसे सही तरीके से, शास्त्रों के तरीके से वर्षों से कर रहे हैं, वैसे ही पूरा होगा.