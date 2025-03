DGCA Guidelines: डीजीसीए ने सभी एयरलाइन्स के लिए जारी की नई गाइडलाइन, यात्रियों को अब मिलेगी कई सुविधाएं, जानें डिटेल्स

DGCA Guidelines: डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने यात्रियों की सुविधा को लेकर सभी एयरलाइन्स को गाइडलाइन्स जारी किए है. डीजीसीए ने सभी एयरलाइन्स को यात्रियों के अधिकारों से जुड़े प्रावधानों को प्रसार करने के निर्देश दिए है.

डीजीसीए के नए निर्देशों के मुताबिक़ सभी एयरलाइंस ये सुनिश्चित करेंगी कि टिकट बुकिंग के तत्काल बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय की वेबसाइट पर यात्री चार्टर का लिंक एसएमएस या व्हाट्सऐप के जरिए यात्रियों के फोन नंबर पर भेजना होगा. लिंक में यात्रियों को अपने अधिकारों, नियमों और शिकायत निवारण संबंधित जानकारी दी जाएगी.ये भी पढ़े:DGCA Fines Air India Rs 98 Lakh: डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया 98 लाख रुपये का जुर्माना, गैर-योग्य क्रू मेंबर्स के साथ उड़ानें संचालित करने पर दी सजा

यात्रियों को मिलेगा लाभ

The Directorate General of Civil Aviation (DGCA) has directed all airlines to actively disseminate and emphasise passenger rights. Now, airlines must:

