Bihar Board Exam Result 2025: हाजीपुर में ऑटो ड्राइवर की बेटी रोशनी ने 12वीं की परीक्षा में कॉमर्स में किया टॉप, परिजनों में ख़ुशी की लहर (Watch Video)

Bihar Board Exam Result 2025: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने बिहार में 12वीं के परिणाम मंगलवार को जारी कर दिए. वैशाली जिले के हाजीपुर की रोशनी कुमारी कॉमर्स में स्टेट टॉपर बनी है. रोशनी के पिता ऑटो ड्राइवर है. इस ख़ुशी के मौके पर रोशनी के पिता ने सभी को मिठाई खिलाई. रोशनी की घर की हालत ठीक नहीं है.

आर्थिक परेशानी हमेशा रहती है. उसके बावजूद इस मुश्किल हालातों में रोशनी ने पढ़ाई करके बिहार और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @ANI के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:BSEB Bihar Board 12th Result 2025 Declared: बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, @interresult2025.com और @interbiharboard.com पर चेक करें परिणाम; VIDEO

बिहार में ऑटो ड्राइवर की बेटी ने 12वीं की परीक्षा में किया टॉप

#WATCH | Hajipur, Bihar: Roshni Kumari, daughter of an auto driver from Vaishali district, topped state’s class 12 board exams in the commerce stream pic.twitter.com/oIdCTqLlJE

— ANI (@ANI) March 25, 2025