VIDEO: 'कोई मर गया है क्या?': नोएडा में लैम्बॉर्गिनी कार ने दो मजदूरों को मारी टक्कर, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Lamborghini Hits 2 Laborers in Noida: नोएडा के सेक्टर-94 में एक लाल रंग की लैम्बॉर्गिनी ने फुटपाथ पर चल रहे दो राहगीरों को टक्कर मार दी. यह हादसा एक निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स के पास हुआ, जहां सुरक्षा हेलमेट और ऑरेंज जैकेट पहने हुए मजदूर काम कर रहे थे. हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हादसे के बाद लोग कार की ओर दौड़ते नजर आ रहे हैं.

एक व्यक्ति कार चालक से नाराजगी जाहिर करते हुए पूछता है, "स्टंट ज्यादा सीख लिए हो, तुम्हें पता है यहां कितने लोग मरे हैं?" इस पर कार चालक लापरवाही भरे अंदाज में जवाब देता है, "कोई मर गया है इधर?"

