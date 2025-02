Union Budget 2025: बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारम ने ओम बिरला से की मुलाकात, लोकसभा स्पीकर ने दी बधाई; VIDEO

Nirmala Sitharaman Meets Om Birla: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद भवन में लगातार 8वीं बार बजट पेश किया. बजट पेश करने के बाद निर्मला सीतारमण ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला से मुलाकात की. इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें लगातार आठवीं बार बजट पेश करने के लिए बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी.

वहीं वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश आम बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए इसे आम जनता का बजट बताया है. उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को इस जनता जनार्दन के बजट के लिए बहुत बधाई देता हूं. यह भी पढ़े: Union Budget 2025: वित्त मंत्री की हर साड़ी का संदेश बेमिसाल, रंग से लेकर तागों में दिखता है भारत

#WATCH | After presenting the budget, Finance Minister Nirmala Sitharaman met Lok Sabha Speaker Om Birla in the Parliament House.

The Lok Sabha Speaker congratulated and wished her for presenting the budget for the eighth time in a row.

(Source: Lok Sabha Secretariat) pic.twitter.com/HKZd5Auull

— ANI (@ANI) February 1, 2025