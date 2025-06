Raja Raghuvanshi Murder: सोनम नहीं राज कुशवाहा है हत्या का मास्टरमाइंड, मेघालय पुलिस ने किया और भी खतरनाक साजिशों का खुलासा

Raja Raghuvanshi Murder: मेघालय के शिलॉन्ग में हुए राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया है. अब इस मामले में मेघालय पुलिस ने गुरुवार को चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. पुलिस के मुताबिक, राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके पिता के कर्मचारी राज कुशवाहा ने मिलकर यह खौफनाक साजिश रची थी. पुलिस का कहना है कि हत्या की योजना फरवरी 2024 से ही बनाई जा रही थी, जब सोनम की शादी राजा से तय हुई थी. शिलॉन्ग एसपी विवेक सईम के मुताबिक, हत्या की पूरी साजिश राज कुशवाहा द्वारा बनाई गई थी और सोनम रघुवंशी उसकी मददगार बन गई. पुलिस ने बताया कि कुल चार आरोपी हैं राज, उसका एक चचेरा भाई और दो दोस्त. सभी ने जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस ने यह भी बताया कि इन लोगों ने और प्लान भी बनाए थे.

Raja Raghuvanshi Murder: सोनम समेत 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड, क्राइम सीन रीक्रिएट करेगी पुलिस.

पहली योजना थी कि सोनम को 'गायब' दिखाया जाए और फिर एक नकली कहानी बनाई जाए कि वह नदी में बह गई है.

दूसरी योजना और भी डरावनी थी किसी अन्य महिला की हत्या करके उसके शव को जला दिया जाए और उसे सोनम का शव बता दिया जाए. हालांकि ये दोनों योजनाएं नाकाम रहीं. फिर तय हुआ कि शादी के बाद सोनम राजा को हनीमून पर शिलॉन्ग ले जाएगी, जहां उसका अंत किया जाएगा.

VIDEO | Raja Raghuvanshi murder case: Shillong SP Vivek Syiem says, "All the accused have confessed to the crime. Sonam has admitted her involvement in the plan, which was hatched just before her marriage to Raja. The mastermind behind it was Raj, and Sonam went along with the… pic.twitter.com/MREUz17GoM

