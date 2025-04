Elon Musk to Visit India: इस साल भारत आएंगे एलन मस्क, PM मोदी से बातचीत के बाद किया बड़ा ऐलान

दुनिया के सबसे अमीर इंसान और SpaceX तथा Tesla के CEO एलन मस्क (Elon Musk) ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत के बाद ऐलान किया कि वे इस साल के अंत में भारत का दौरा करेंगे. मस्क ने इसे अपने लिए "सम्मान की बात" बताया और पीएम मोदी से हुई चर्चा को उत्साहजनक और भविष्य की दिशा में अग्रसर बताया. प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "एलन मस्क से बात की और तकनीक, इनोवेशन, स्पेस और मोबिलिटी जैसे साझा क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की." उन्होंने यह भी बताया कि ये चर्चा उन्हीं विषयों पर आधारित रही जो वॉशिंगटन डीसी में फरवरी 2025 में हुई मुलाकात के दौरान उठाई गई थीं.

एलन मस्क का भारत दौरा ऐसे समय पर तय हुआ है जब उनकी कंपनी Starlink भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए regulatory approvals की राह देख रही है. हाल ही में Starlink के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की थी, जहां भारत में निवेश, साझेदारी और तकनीकी विस्तार पर चर्चा हुई.

It was an honor to speak with PM Modi.

I am looking forward to visiting India later this year! https://t.co/TYUp6w5Gys

— Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2025