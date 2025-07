Fact Check: पीएम मोदी को विदेश में परोसी गई 'नॉन-वेज बिरयानी'? जानें वायरल PHOTO का असली सच

Fact Check: सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री को डिनर के दौरान नॉनवेज बिरयानी परोसी गई. कई यूजर इस तस्वीर को शेयर कर अलग-अलग बातें लिख रहे हैं. कुछ लोग व्यंग्यात्मक कमेंट कर रहे हैं तो कुछ सवाल उठा रहे हैं. लेकिन जब इस तस्वीर की जांच की गई, तो सच्चाई कुछ और ही निकली. सोशल मीडिया पर जो फोटो वायरल हो रही है, वह एडिटेड (फर्जी) है. असली तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर उसमें बिरयानी और नॉन-वेज डिशेज जोड़ दिए गए हैं.

यह साफ तौर पर एक मॉर्फ की गई फोटो है, जिसे गुमराह करने की नीयत से फैलाया गया.

ये भी पढें: FACT CHECK: अडानी की बर्थडे पार्टी में नजर आए राहुल गांधी? जानें वायरल वीडियो का असली सच

The dinner hosted by Prime Minister Kamla Persad-Bissessar had food served on a Sohari leaf, which is of great cultural significance to the people of Trinidad & Tobago, especially those with Indian roots. Here, food is often served on this leaf during festivals and other special… pic.twitter.com/KX74HL44qi

— Narendra Modi (@narendramodi) July 4, 2025