Tamil Nadu: परिसीमन पर DMK नेता की आपत्ति, 1997 की जनसंख्या को आधार बनाने की मांग

नई दिल्ली: डीएमके नेता एम. शनमुगम ने शुक्रवार को राज्यसभा में प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को लेकर चिंता व्यक्त की और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इसे 1997 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर किया जाए ताकि तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों के संसद में प्रतिनिधित्व की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

यह बयान ऐसे समय में आया है जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने 22 मार्च को चेन्नई में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें कई राज्य नेताओं के शामिल होने की संभावना है. इस बैठक में परिसीमन मुद्दे पर चर्चा होगी.

गृह मंत्रालय के कार्यों पर चर्चा के दौरान भाग लेते हुए, शनमुगम ने गृह मंत्री अमित शाह की 7 मार्च को चेन्नई यात्रा के दौरान दिए गए हालिया बयान पर भी आपत्ति जताई. शाह ने कहा था कि "परिसीमन के बाद तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या में कोई कमी नहीं होगी." शनमुगम के अनुसार, यह बयान समाधान से अधिक भ्रम पैदा करने वाला था.

शनमुगम ने जोर देते हुए कहा कि दक्षिणी राज्यों को इस बात की आशंका है कि यदि परिसीमन नवीनतम जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर किया गया तो उनकी संसदीय सीटों की संख्या में कमी आ सकती है.

