IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज आज से हो गया है. आईपीएल के आगामी सीजन में भाग लेने वाली सभी 10 टीमें जोर-शोर से आगामी सीजन की तैयारियों में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस बीच आईपीएल 2025 की ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो गई है. स्टेज पर सबसे पहले शाहरुख खान ने पठान का फेमस डायलॉग बोला. उन्होंने सभी परफॉर्मर और टीम का स्वागत किया. समारोह के लिए ईडेन गार्डेंस स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है. शाहरुख खान के संबोधन के बाद गायिका श्रेया घोषाल मंच पर नजर आई. श्रेया घोषाल ने मेरे ढोलना... गाने से शुरुआत की. श्रेया की आवाज सुन दर्शक झूम उठे.

श्रेया घोषाल ने सुरीली आवाज़ से फैंस का जीता दिल:

