New Zealand Women vs Australia Women, 2nd T20I Match Live Streaming In India: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाएगा दूसरा टी20 मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

New Zealand Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team, 2nd T20I Match 2025 Live Streaming: न्यूजीलैंड d-how-to-enjoy-the-li-2545918.html&t=New+Zealand+Women+vs+Australia+Women%2C+2nd+T20I+Match+Live+Streaming+In+India%3A+%E0%A4%91%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE+%E0%A4%94%E0%A4%B0+%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%A1+%E0%A4%95%E0%A5%87+%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%9A+%E0%A4%86%E0%A4%9C+%E0%A4%96%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A4%BE+%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%97%E0%A4%BE+%E0%A4%A6%E0%A5%82%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%BE+%E0%A4%9F%E0%A5%8020+%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%B2%E0%A4%BE%2C+%E0%A4%AF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82+%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%82+%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4+%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82+%E0%A4%95%E0%A4%AC%2C+%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82+%E0%A4%94%E0%A4%B0+%E0%A4%95%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A5%87+%E0%A4%89%E0%A4%A0%E0%A4%BE%E0%A4%8F+%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%B5+%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%B2%E0%A5%87+%E0%A4%95%E0%A4%BE+%E0%A4%B2%E0%A5%81%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%A4', 900, 500);" href="javascript:void(0);" title="Share on Facebook">

न्यूजीलैंड महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team, 2nd T20I Match 2025 Live Streaming: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 23 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला माउंगानुई (Maunganui) के बे ओवल (Bay Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 7:15 बजे से खेला जाएगा. पहले टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड की कमान सूजी बेट्स (Suzie Bates) के हाथों में हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई ताहलिया मैकग्राथ (Tahlia McGrath) कर रहीं हैं. New Zealand Women vs Australia Women, 2nd T20I Match Pitch Report: माउंगानुई में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मचाएंगे या न्यूजीलैंड के गेंदबाज करेंगे वापसी, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की कप्तान सूजी बेट्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में दो विकेट खोकर 137 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 138 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने महज 13.3 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया.

ऑस्ट्रेलिया की टीम में नियमित कप्तान एलिसा हीली नहीं हैं. एलिसा हीली की जगह स्टार आलराउंडर ताहलिया मैकग्राथ टीम की अगुआई करेंगी. सूजी बेट्स की कप्तानी में न्यूजीलैंड की टीम दूसरे टी20 मुकाबले में जीत हासिल करना चाहेगी, वहीं अनुभवी ऑलराउंडर मैकग्राथ टीम की अगुआई में ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को अपने नाम करने की कोशिश करेगी.

श्रीलंका महिला टीम की मेज़बानी के दौरान न्यूजीलैंड के कई खिलाड़ियों को कई चोटों का सामना करना पड़ा. वार्म-अप में चोट की वजह से मुख्य तेज़ गेंदबाज़ हेले जेन्सन को खो दिया, जबकि इज़ी ग्रेज़ और बेला जेम्स भी चोटिल हो गईं.

दूसरी तरफ, हाल ही में न्यूजीलैंड की टीम ने वाइट बॉल क्रिकेट में मिला जुला प्रदर्शन किया है. न्यूजीलैंड की टीम ने श्रीलंका महिलाओं के खिलाफ़ वनडे सीरीज़ 2-0 से जीती, लेकिन शुरुआती टी20 मैच सात विकेट से हार गई. सूजी बेट्स की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड की टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा.

हेड टू हेड (NZ W vs AUS W Head To Head Record)

न्यूजीलैंड महिला और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच अब तक कुल 53 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 30 मुकाबलों में जीत हासिल की हैं. जबकि, न्यूजीलैंड ने 21 मैच ही जीता हैं. वहीं, एक मैच टाई रहा और एक मैच का रद्द हो गया था.

न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला आज भारतीय समयानुसार सुबह 7:15 बजे से माउंगानुई के बे ओवल में खेला जाएगा. जबकि टॉस का समय इससे आधे घंटे पहले होगा.

न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुकाबला कहां देखें?

न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स टेन नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा. इसके अलावा फैनकोड, सोनी लिव और प्राइम वीडियो ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग का लुफ्त उठा सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

न्यूजीलैंड: सुजी बेट्स (कप्तान), जॉर्जिया प्लिमर, अमेलिया केर, सोफी डिवाइन, ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, जेस केर, पोली इंग्लिस (विकेट कीपर), ली ताहुहू, रोज़मेरी मैयर, ईडन कार्सन.

ऑस्ट्रेलिया: बेथ मूनी (विकेट कीपर), जॉर्जिया वोल, फोबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, एशले गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, ताहलिया मैकग्राथ (कप्तान), ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया वेयरहैम, मेगन स्कुट, डार्सी ब्राउन.