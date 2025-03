New Zealand vs Pakistan T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक-दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का प्रदर्शन, दोनों टीमों के आकंड़ों पर एक नजर

पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, 4th T20I Match 2025: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का चौथा मुकाबला कल यानी 23 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला माउंगानुई (Maunganui) के बे ओवल (Bay Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 11:45 बजे से खेला जाएगा. तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड को नौ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम सीरीज में 2-1 से पीछे चल रहीं हैं. अब चौथे मुकाबले में पाकिस्तान की टीम सीरीज बराबरी करना चाहेगी. इस टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड की कमान माइकल ब्रेसवेल (Michael Bracewell) के कंधों पर हैं. जबकि, किस्तान की अगुवाई सलमान अली आघा (Salman Ali Agha) कर रहे हैं. New Zealand vs Pakistan, 4th T20I Match Key Players To Watch Out: न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच कल खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आघा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19.5 ओवरों में 204 रन बनाकर सिमट गई. न्यूजीलैंड की तरफ से मार्क चैपमैन ने सबसे ज्यादा 94 रनों की शानदार पारी खेली. पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 205 रन बनाने थे. बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने महज 16 ओवरों में एक विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. पाकिस्तान की तरफ से हसन नवाज ने सबसे ज्यादा नाबाद 105 रनों की धुआंधार पारी खेली.

पाकिस्तान का यह न्यूजीलैंड दौरा 2025 पांच टी20 इंटरनेशनल और तीन एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला से मिलकर बना है. चूंकि टी20 विश्व कप 2026 अगले साल खेला जाना है, इसलिए यह टी20 सीरीज दोनों टीमों के लिए मेगा टूर्नामेंट की तैयारियों की शुरुआत करने का अच्छा मौका होगी. पाकिस्तान का न्यूजीलैंड दौरा 16 मार्च से शुरू हो गया हैं और 5 अप्रैल को तीसरे व अंतिम वनडे के साथ समाप्त होगा.

यह सीरीज दोनों टीमों के लिए अहम है. न्यूजीलैंड की टीम में मिचेल सेंटनर सहित कई दिग्गज खिलाड़ी शामिल नहीं हैं, जबकि पाकिस्तान की टीम में भी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम भी टीम का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता हैं.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ vs PAK T20I Head To Head)

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला साल 2007 में खेला गया था. दोनों टीमों के बीच अबतक कुल 47 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 24 मुकाबलों में जीत हासिल की हैं. जबकि, महज 21 मैच में न्यूजीलैंड की टीम को जीत मिली है. वहीं, दो मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है. न्यूजीलैंड की सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच 23 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान न्यूजीलैंड की टीम को 14 मैच में जीत और नौ मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है.

पाकिस्तान की शानदार वापसी

न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है. अब बाकी बचे दो मुकाबले रविवार को टॉरंगा के बे ओवल और बुधवार को वेलिंगटन के स्काई स्टेडियम में खेले जाएंगे. तीसरे टी20 मैच में पाकिस्तान की शानदार वापसी की. अब पाकिस्तान की नजर सीरीज का चौथा मुकाबला जीतकर सीरीज में बराबरी पर होगी.

टी20 में पाकिस्तान ने किया 200 से ज्यादा का सबसे तेज रन चेज

बता दें कि टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान ने 200 से ज्यादा के लक्ष्य का सबसे तेज पीछा करने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. ऑकलैंड में खेले गए तीसरे टी20 में न्यूजीलैंड के 205 रन के टारगेट को पाकिस्‍तान ने महज 16 ओवर में हासिल किया. पिछला रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के नाम था. दक्षिण अफ्रीका ने 17.4 ओवर में 206 रन का लक्ष्य हासिल किया था.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

न्यूजीलैंड: टिम सीफ़र्ट, फिन एलन, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), काइल जैमीसन, जैकब डफ़ी, ईश सोढ़ी, बेन सीयर्स.

पाकिस्तान: मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), हसन नवाज, सलमान आगा (कप्तान), इरफान खान, खुशदिल शाह, शादाब खान, अब्दुल समद, शाहीन अफरीदी, अब्बास अफरीदी, अबरार अहमद, हारिस रऊफ.