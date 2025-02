Delhi, NCR Earthquake Video: दिल्ली, एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, डरे सहमे लोग जानें क्या बोले; देखें वीडियो

Delhi, NCR Earthquake: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के आसपास के इलाकों में सोमवार तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. भूकंप के झटके इतने तेज थे कि इमारतें हिलने लगीं और लोग अपने घरों से बाहर निकल गए. दिल्ली में आये भूकंप को लेकर ऐसे ही कुछ लोगों ने अपनी बाते बताई कि राजधानी में भूकंप आने के बाद वे कैसे अपने घर निकलकर जान बचाने के लिए घर से बाहर भागे.

दिल्ली में रहने वाले ही एक ऐसे निवासी अमित ने भूकंप आने को लेकर बताया कि, दिल्ली में सुबह 5.35 बजे पूरी बिल्डिंग हिल रही थी. हमारा पूरा परिवार घर से बाहर भागा। मैंने भूकंप के इतने तेज़ झटके कभी महसूस नहीं किए.हम सभी सुरक्षित हैं.

#WATCH | An earthquake with a magnitude of 4.0 jolts the national capital and surrounding areas | A resident of Noida, Amit says, "At 5.35 am, the whole building was shaking...Our whole family ran outside the home. I have never felt such strong tremors of an earthquake. We are… pic.twitter.com/dwKN3WI7QR

— ANI (@ANI) February 17, 2025