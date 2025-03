Noida Car Stunt: नोएडा में कार से जानलेवा स्टंट करना पड़ा महंगा! पुलिस ने काटा 54,500 रूपए का भारी भरकम चालान (Watch Video)

नोएडा, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के नोएडा में रोजाना कई ऐसे वीडियो सामने आते है , जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो जाते है. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देख सकते है की एक कार सवार जमकर जानलेवा स्टंट कर रहा है. कार को सड़क पर गोल गोल घुमा रहा है.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद बताया जा रहा है की अब इस कार सवार का ट्रैफिक पुलिस ने भारी भरकम चालान काट दिया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @thefirstindia नाम के हैंडल से शेयर किया गया. बताया जा रहा है कि ये घटना नोएडा के सेक्टर 137 की है.ये भी पढ़े:VIDEO: फॉर्च्यूनर के बोनट पर बैठकर खतरनाक स्टंट! दरवाजे से चिपक बनाई रील, पुलिस ने ठोंका 33,000 का जुर्माना

नोएडा में स्टंट करनेवाले कार सवार को ट्रैफिक पुलिस ने दिया चालान

Noida Car Stunt Viral Video: A young man in Noida faced severe consequences for performing stunts, as the traffic police issued a challan of ₹54,500 against him. #Noida #ViralVideo #StuntVideo #NoidaPolice #UPPolice #UttarPradesh #InstaReels pic.twitter.com/8opEKz2J0S

— First India (@thefirstindia) March 22, 2025