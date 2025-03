Dog Attack on Girl: बच्ची पर किया कुत्तों के झुंड ने जानलेवा हमला, चीख सुनकर पड़ोसियों ने बचाई जान, हरिद्वार की घटना का वीडियो आया सामने (Watch Video)

हरिद्वार, उत्तराखंड: कई शहरों में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है. जिसके कारण रोजाना कई लोगों पर कुत्तों की ओर हमले हो रहे है. ऐसा ही हमले का वीडियो हरिद्वार से सामने आया है. जहांपर गली से जा रही एक बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने जानलेवा हमला कर दिया. इस दौरान कुत्तों ने जमकर बच्ची को नोचा और काटा. काफी देर तक बच्ची पर कुत्ते हमला करते रहे.

बच्ची की चीख पुकार सुनने के बाद कुछ लोग घर से बाहर निकले और कुत्तों को भगाया और बच्ची की जान बचाई. इस हमले में बच्ची काफी घायल हो गई है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @kautilyasTOI नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Dog Attack on Security Guard: कुत्तों ने किया चौकीदार पर हमला, खुद को बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड ने निकाला डंडा, तो डॉग लवर ने कर दी जमकर पिटाई, अंधेरी की घटना (Watch Video)

कुत्तों के झुंड ने किया बच्ची पर हमला

Pack of dogs attack a woman in Kasaban locality in Jwalapur area of #Haridwar. Locals came to rescue and saved her from the stray dogs. #Uttarakhand pic.twitter.com/Ts38GhIloM

