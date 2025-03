GT vs PBKS IPL 2025 Preview: गुजरात टाइटंस बनाम पंजाब किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग का 5वें मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

गुजरात टाइटन्स बनाम पंजाब किंग्स(Photo: LatestLY)

Gujarat Titans vs Punjab Kings: गुजरात टाइटंस(GT) बनाम पंजाब किंग्स(PBKS) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 5वां मुकाबला अहमदाबाद(Ahmedabad ) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम(Narendra Modi Stadium) में खेला जाएगा. गुजरात टाइटंस (GT) ने अपने पहले ही सीजन में 2022 का आईपीएल खिताब जीता था, जबकि पंजाब किंग्स (PBKS) अब तक एक भी खिताब नहीं जीत पाई है और केवल दो बार प्लेऑफ में पहुंची है. पंजाब किंग्स के लिए खराब शुरुआत घातक साबित हो सकती है, क्योंकि उनके सीजन की गति पहले भी कई बार धीमी शुरुआत के कारण प्रभावित हुई है. पंजाब किंग्स (PBKS) एक बार फिर नए कोच और कप्तान के साथ नई टीम लेकर उतरी है. उन्होंने श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल और युजवेंद्र चहल पर बड़ी बोली लगाई. युवा खिलाड़ियों को मौका दिया और मजबूत स्क्वाड तैयार किया. बेहतर सीजन के लिए उन्हें अच्छी शुरुआत करनी होगी. यह भी पढ़ें: दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 1 विकेट से हराया, आशुतोष शर्मा ने खेली मैच जिताऊ ताबड़तोड़ पारी, देखिए मैच का स्कोरकार्ड

दूसरी ओर, गुजरात टाइटंस निरंतरता पर ध्यान देते हैं, और उनके लिए यह मुकाबला भी कोई अलग नहीं होगा. शुभमन गिल लगातार दूसरे साल गुजरात की कप्तानी करेंगे, जिन्होंने 2024 में हार्दिक पंड्या के मुंबई इंडियंस में ट्रेड होने के बाद यह जिम्मेदारी संभाली थी. टीम में इस बार जोस बटलर, शेर्फेन रदरफोर्ड, ग्लेन फिलिप्स, महिपाल लोमरोर जैसे नए खिलाड़ी जुड़े हैं, जबकि शाहरुख खान, साई सुदर्शन और राहुल तेवतिया पहले से टीम में मौजूद हैं. गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और प्रसिद्ध कृष्णा की मौजूदगी से गुजरात का तेज आक्रमण मजबूत दिख रहा है.

जीटी बनाम पीबीकेएस आईपीएल हेड-टू-हेड रिकॉर्ड(GT vs PBKS Head-To-Head Record in IPL): गुजरात टाइटंस (GT) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच हालिया वर्षों में एक दिलचस्प प्रतिद्वंद्विता देखने को मिली है, जहां दोनों टीमों ने कुछ यादगार मुकाबले खेले हैं. आईपीएल में अब तक दोनों टीमों के बीच 5 मैच हुए हैं, जिनमें से गुजरात ने 3 बार जीत दर्ज की, जबकि पंजाब 2 बार विजयी रही.

जीटी बनाम पीबीकेएस आईपीएल 2025 की प्रमुख खिलाड़ी(GT vs PBKS IPL 2025 Key Players To Watch Out): जोस बटलर, शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह, श्रेयस अय्यर, ग्लेन मैक्सवेल, राशिद खान ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(GT vs PBKS Mini Battle): जीटी के विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल और पंजाब के विकेटटेकर गेंदबाज अर्शदीप सिंह के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, राशीद खान बनाम श्रेयस अय्यर की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास संतुलित बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप है, जो विशाखापट्टनम की परिस्थितियों में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

जीटी बनाम पीबीकेएस आईपीएल 2025 का पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा?

जीटी बनाम पीबीकेएस आईपीएल 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का आधिकारिक प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. जो जियो और स्टार स्पोर्ट्स इंडिया के विलय के बाद दर्शक आईपीएल मैच को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर देख सकते हैं. इसके अलावा, गुजरात टाइटंस(GT) बनाम पंजाब किंग्स(PBKS) आईपीएल 2025 मैच का ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए जियोहॉटस्टार ऐप पर यह मैच लाइव उपलब्ध होगा, जहां प्रशंसक मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर जीटी बनाम पीबीकेएस मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

जीटी बनाम पीबीकेएस आईपीएल 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन और इम्पैक्ट प्लेयर्स

जीटी प्लेइंग इलेवन: शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, आर साई किशोर, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज

इम्पैक्ट प्लेयर्स: प्रसिद्ध कृष्णा, निशांत सिंधु

पीबीकेएस प्लेइंग इलेवन: प्रभसिमरन सिंह, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ग्लेन मैक्सवेल, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को जानसेन, विजयकुमार विशक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

इम्पैक्ट प्लेयर्स: अज़मतुल्लाह उमरजई, हरप्रीत बराड़