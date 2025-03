KL Rahul To Miss DC vs LSG IPL 2025 Match: भारतीय स्टार क्रिकेटर केएल राहुल, जो आगामी आईपीएल 2025 सीजन में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपना पहला मैच नहीं खेलेंगे. क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार, राहुल अपने पहले बच्चे के जन्म की खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें दिल्ली कैपिटल्स मैनेजमेंट से विशेष अनुमति मिली है कि वे अपनी पूर्व फ्रेंचाइजी के खिलाफ यह मैच छोड़ सकते हैं. भारतीय बल्लेबाज रविवार रात को तुरंत मुंबई लौट गए, जब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी, अथिया शेट्टी, किसी भी समय बच्चे को जन्म दे सकती हैं. हालांकि, राहुल के 30 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स टीम में दोबारा शामिल होने की उम्मीद है.

आईपीएल पहला मैच नहीं खेलेंगे केएल राहुल

🚨 KL RAHUL IS EXPECTING HIS FIRST CHILD...!!!!

- KL Rahul will miss today's match for the Delhi Capitals. (Cricbuzz). pic.twitter.com/KWvBFvKKYn

— Tanuj Singh (@ImTanujSingh) March 24, 2025