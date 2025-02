Maha Kumbh 2025: महाकुंभ में आस्था और भक्ति का अनोखा संगम! गंगा आरती में शामिल हुईं कैटरिना कैफ और रवीना टंडन, श्रद्धालुओं संग लगाए जयकारे (Watch Video)

Maha Kumbh 2025: प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आस्था और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला, जब बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरिना कैफ और रवीना टंडन ने गंगा आरती में हिस्सा लिया. उनके साथ राशा ठडानी, अभिषेक बनर्जी और परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती भी मौजूद रहे. गंगा आरती के दौरान घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, और पूरा वातावरण भजन-कीर्तन से गूंज उठा.

सितारों की मौजूदगी से श्रद्धालु उत्साहित नजर आए. महाकुंभ में इन सितारों के शामिल होने से आध्यात्मिक माहौल और भी खास बन गया.

