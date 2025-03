Champions Trophy 2025: टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत पर बॉलीवुड ने मनाया जश्न, सितारों ने दी बधाइयां!

Champions Trophy 2025: भारतीय क्रिकेट टीम ने दुबई में न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराते हुए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया. टीम इंडिया की बड़ी जीत पर फिल्म जगत के सितारों की खुशी देखने लायक थी. वरुण धवन, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, रामचरण, नेहा धूपिया समेत अन्य सितारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर देश को जीत की बधाई दी. भारत की जीत पर अभिनेता वरुण धवन, नेहा धूपिया, सुनील शेट्टी, विवेक ओबेरॉय, अजय देवगन, आफताब शिवदसानी, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, राम चरण, ममूटी समेत पूरी फिल्म इंडस्ट्री जश्न में डूबी नजर आई. ICC Champions Trophy 2025: न्यूजीलैंड को हराने के बाद Rohit Sharma से गले मिलीं Anushka Sharma, वीडियो हुआ वायरल (Watch Video)

अभिनेता और क्रिकेटर केएल राहुल के ससुर सुनील शेट्टी ने जीत की खुशी शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर दो पोस्ट शेयर किए. टीम इंडिया की एक तस्वीर के साथ पहली उन्होंने लिखा, “एक बार फिर चैंपियन! धैर्य, जुनून और उत्साह के साथ टीम इंडिया ने क्या शानदार प्रदर्शन किया. पूरी टीम ने शानदार प्रयास किया, हर खिलाड़ी ने तब आगे बढ़कर काम किया जब इसकी जरूरत थी. बधाई हो, चैंपियंस!”

View this post on Instagram

सुनील ने अपने दामाद केएल राहुल की भी एक तस्वीर शेयर की. उन्होंने लिखा, “भारत की विश, राहुल की कमांड.“ वहीं, अभिनेता आफताब शिवदसानी मैच देखने स्टेडियम पहुंचे. उन्होंने भारत-पाक मैच का जिक्र करते हुए लिखा, “ एक नया दिन, वही तस्वीरें, वही रिजल्ट. इस अद्भुत खेल को देखकर रोमांचित हूं.”

अभिनेता अजय देवगन ने एक्स हैंडल पर ‘कभी खुशी कभी गम’ से काजोल वाले एक सीन के ‘हम जीत गए’ वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, “ हमारे घर में आज भी यही माहौल है...बधाई हो टीम इंडिया!” अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने लिखा, “ओये होये! 25 साल का इंतजार खत्म! रोहित के शेरों ने न्यूजीलैंड से चैंपियंस ट्रॉफी 2000 का हिसाब बराबर कर लिया! दोस्तों, ये ट्रॉफी तो हमारा हक था और टीम इंडिया ने ना सिर्फ ट्रॉफी जीती बल्कि भारत के लोगों का दिल भी जीत लिया. रोहित शर्मा ने हमेशा की तरह मिसाल पेश की. टीम इंडिया अब दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सबसे ज्यादा जीत हासिल का रिकॉर्ड रखती है. मेरा भारत महान, जय हिन्द!”

अमिताभ बच्चन ने लिखा, “चैंपियनशिप - शांत, संयमित और सुनियोजित. कोई ड्रामा नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस बेहतरीन प्रदर्शन.” दक्षिण भारतीय अभिनेता रामचरण ने लिखा, “क्या मैच था! जीत हासिल करने के लिए हमारे चैंपियंस को बधाई.”

T 5311 - The Championship Victory - calm collected and well planned .. no histrionics, no nerves ..

Just a SUPERIOR performance .. !!

INDIA 🇮🇳

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 9, 2025