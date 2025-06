कनाडा में बैठकर अमेरिका पर हमले की साजिश, FBI ने प्लान किया फेल, पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार

अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने एक बहुत बड़ी आतंकवादी साजिश को नाकाम करने की जानकारी दी है. FBI के एक बयान के अनुसार, मुहम्मद शाहज़ेब खान नाम के एक पाकिस्तानी नागरिक को कनाडा से अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया है. खान कनाडा में रह रहा था और उस पर आतंकी संगठन ISIS को समर्थन देने और एक बड़े आतंकवादी हमले की कोशिश करने के गंभीर आरोप हैं.

क्या थी पूरी योजना?

आरोपों के मुताबिक, खान ने पिछले साल 2024 में एक खतरनाक योजना बनाई थी. वह कनाडा से न्यूयॉर्क की यात्रा कर ब्रुकलिन में स्थित एक यहूदी केंद्र (Jewish Center) को निशाना बनाना चाहता था. उसकी योजना ISIS के समर्थन में वहां बड़े पैमाने पर गोलीबारी (mass shooting) करने की थी.

चौंकाने वाली बात यह है कि उसने हमले के लिए 7 अक्टूबर, 2024 की तारीख चुनी थी. यह वही तारीख है जब ठीक एक साल पहले इज़राइल पर हमास ने आतंकवादी हमला किया था.

Major news… earlier this afternoon, Muhammad Shahzeb Khan, a Pakistani citizen residing in Canada, was extradited to the United States on charges of attempting to provide material support to ISIS and attempting to commit acts of terrorism.

In the fall of last year, Khan…

