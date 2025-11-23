Delhi Arms Smuggling: दिल्ली में इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़! बड़ी मात्रा में विदेशी हथियार बरामद, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से कनेक्शन

Photo- @MDKareemWadi/X

Delhi Arms Smuggling: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, जिसका सीधा लिंक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ा बताया जा रहा है. इस कार्रवाई में चार लोगों को पकड़ा गया है और बड़ी मात्रा में विदेशी हथियार बरामद किए गए हैं. माना जा रहा है कि ये हथियार देश में गैरकानूनी तरीके से बेचने और गलत हाथों में पहुंचाने की तैयारी में थे. जांच में पुलिस टीम को पता चला कि हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से भारतीय सीमा में भेजे गए थे.

ड्रोन के जरिए देश में आए हथियार

यह तरीका सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय माना जा रहा है. क्योंकि इससे साफ है कि तस्करी के नेटवर्क अब हाई-टेक तरीके अपना रहे हैं. बरामद हुए हथियारों में 10 आधुनिक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस शामिल हैं.

तुर्किये का PX-5.7 भी मिला

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जब्त हथियारों में तुर्किये में बना PX-5.7 मॉडल भी मिला है. यह पिस्टल आम तौर पर स्पेशल फोर्सेज द्वारा इस्तेमाल की जाती है. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क का उद्देश्य बेहद खतरनाक और बड़े स्तर की साजिश को अंजाम देना हो सकता था. इसके अलावा चीन में बना PX-3 पिस्टल भी बरामद हुआ है, जिससे यह साफ होता है कि तस्करी का नेटवर्क कई देशों तक फैला हुआ है.

गिरफ्तारी से खुलेंगे नए लिंक

क्राइम ब्रांच का मानना है कि यह गिरफ्तारी इस बड़े नेटवर्क का सिर्फ शुरुआती सिरा है. जांच टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि हथियार आगे किसके पास पहुंचने वाले थे और इसके पीछे पूरे गैंग में कौन-कौन शामिल है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार आगे की पूछताछ से देश के अलग-अलग राज्यों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़े कई और नाम सामने आ सकते हैं.

पुलिस की बड़ी कामयाबी

अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई सीमा पार से होने वाली हथियार तस्करी और देश को अस्थिर करने की साजिशों पर बड़ा प्रहार है. पुलिस इसे एक बड़ी सफलता मान रही है और अब पूरे नेटवर्क को खत्म करने की दिशा में तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं.