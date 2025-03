Haryana: कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल का आज होगा अंतिम संस्कार, हत्या मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद परिवार का फैसला; VIDEO

Himani Narwal Murder Case: हरियाणा पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. रोहतक में नरवाल का शव शनिवार को सूटकेस में मिलने के एक दिन बाद रविवार को हरियाणा पुलिस ने हत्या के मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था. हरियाणा पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

नरवाल के परिजनों ने उनके शव का अंतिम संस्कार करने से रविवार को इनकार करते हुए कहा था कि जब तक उनके हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे.नरवाल (20) रोहतक के विजय नगर में रहती थीं. कांग्रेस की हरियाणा इकाई के नेताओं ने नरवाल को एक सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता बताया. उन्होंने राहुल गांधी की अगुवाई वाली ‘भारत जोड़ो’ यात्रा में भी हिस्सा लिया था. यह भी पढ़े: Haryana: रोहतक में कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल की हत्या, सूटकेस में मिला शव; जांच जारी

#WATCH | One accused arrested in the Himani Narwal murder case | Rohtak, Haryana: Himani Narwal's brother Jatin says, "One accused has been arrested, and today we will cremate her (Himani Narwal). A lot of rumours are being spread in the media... We will get justice... We still… pic.twitter.com/G8SUtPo0xS

— ANI (@ANI) March 3, 2025