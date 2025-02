ट्रेड वॉर की शुरुआत! ट्रंप के फैसले पर भड़का कनाडा, ट्रूडो ने भी अमेरिकी सामान पर लगाया 25% का टैरिफ

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको से आयातित वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसके जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है. ट्रूडो ने कहा कि कनाडा अमेरिकी टैरिफ का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह कदम उत्तरी अमेरिका में व्यापारिक तनाव को और बढ़ा सकता है.

ट्रंप ने शनिवार को जारी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए चीन से आयातित वस्तुओं पर 10% और कनाडा व मैक्सिको से आयात पर 25% टैरिफ लगाने का निर्देश दिया. हालांकि, कनाडा से आने वाली ऊर्जा (तेल, प्राकृतिक गैस, बिजली) पर केवल 10% टैक्स लगेगा. इस फैसले का उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना बताया गया है.

ट्रंप के इस कदम पर कनाडा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी. प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा 155 अरब डॉलर के अमेरिकी आयात पर 25% टैरिफ लगाएगा. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, "हम ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन कनाडा तैयार है." ट्रूडो ने यह भी कहा कि यह कदम पुराने मुक्त व्यापार समझौतों का उल्लंघन है और इससे अमेरिकी नागरिकों को भी नुकसान होगा.

