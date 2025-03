IND VS NZ, CT 2025 Final: भारत-न्यूज़ीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला से पहले देशभर में प्रार्थनाएं शुरू, टीम इंडिया की जीत के लिए प्रयागराज में किन्नर समाज ने किया 'हवन'; VIDEO

IND VS NZ, CT 2025 Final: भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा. मैच से पहले भारत में टीम इंडिया की जीत के लिए देशभर में प्रार्थनाएं शुरू हो गए हैं. टीम इंडिया की जीत के लिए ही किन्नर समाज ने प्रयागराज में हवन किया. इस दौरान किन्नर समाज ने भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा.

वहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के लिए काशीवासियों ने विशेष प्रार्थना की। काशी के प्रमुख धार्मिक स्थल पर स्थित 51 फीट लंबी हनुमान प्रतिमा के समक्ष भारतीय टीम की विजय के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया गया. यह भी पढ़े: IND vs NZ, CT 2025 Final Dream11 Team Prediction: चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूज़ीलैंड और टीम इंडिया के बीच होगी काटें की टक्कर, जानिए कैसे चुनें बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

