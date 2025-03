IND vs NZ, ICC CT 2025 Final Live Telecast On DD Sports: क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम न्यूज़ीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का लाइव टेलीकास्ट? जानिए  कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनलों पर प्रसारण

India National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का फाइनल मुकाबला 09 मार्च(रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आधिकारिक प्रसारणकर्ता जियो स्टार हैं, लेकिन क्या इस आठ देशों के टूर्नामेंट का प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स, डीडी नेशनल, डीडी फ्री डिश या दूरदर्शन नेटवर्क पर उपलब्ध होगा? यह जानने के लिए नीचें पढ़ें. यह भी पढ़ें: चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूज़ीलैंड और टीम इंडिया के बीच होगी काटें की टक्कर, जानिए कैसे चुनें बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर लगातार तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में जगह बनाई, जो इतिहास में पहली बार हुआ है. दूसरी ओर, न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका पर 50 रन की शानदार जीत दर्ज की, जहां रचिन रविंद्र और केन विलियमसन ने शानदार शतक लगाए. आईसीसी नॉकआउट मुकाबलों में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारत पर भारी रहा है. उन्होंने 2000 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, 2019 विश्व कप सेमीफाइनल और 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत को हराया है, जिससे उन्हें मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल सकती है. यह भी पढ़ें: चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद संन्यास ले सकते हैं रोहित शर्मा, केन विलियमसन समेत ये दिग्गज खिलाड़ी, देखें पूरी लिस्ट

क्या भारत बनाम न्यूज़ीलैंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल का लाइव प्रसारण डीडी नेशनल या डीडी स्पोर्ट्स पर होगा उपलब्ध?

🏆 Champions Trophy 2025 Final 🏏

It’s India vs New Zealand at the Dubai International Stadium on Sunday, March 9! 🇮🇳

💥🇳🇿 Both teams have had thrilling journeys to the final, but with a history full of exciting Indo-Kiwi clashes, this promises to be another classic showdown!… pic.twitter.com/sOpfOAXWIo

— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) March 9, 2025