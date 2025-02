American Alcohol Ban: कनाडा के नोवा स्कोटिया स्टेट ने अमेरिकी शराब पर लगाया प्रतिबंध, ट्रंप के लगाए टैरिफ पर लिया एक्शन

Nova Scotia Bans American Alcohol: कनाडा के नोवा स्कोटिया प्रांत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में कड़ा कदम उठाया है. प्रांत के प्रीमियर टिम ह्यूस्टन ने घोषणा की है कि अमेरिकी शराब को स्टोर की शेल्फ से हटा दिया जाएगा और अमेरिका के साथ व्यापारिक सौदों को सीमित किया जाएगा. यह निर्णय ट्रंप द्वारा कनाडा पर लगाए गए नए टैरिफ के बाद लिया गया है.

शनिवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत कनाडा से आने वाले सामान पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है, जिसमें तेल और गैस पर 10 प्रतिशत टैरिफ भी शामिल है. इसके जवाब में नोवा स्कोटिया ने कड़े कदम उठाने का फैसला किया है.

प्रीमियर ह्यूस्टन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि सोमवार से अमेरिका से आने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए कोबक्विड पास पर टोल दोगुना कर दिया जाएगा. साथ ही, नोवा स्कोटिया लिकर कॉर्पोरेशन (NSLC) को निर्देश दिया गया है कि वह इस मंगलवार से स्टोर की शेल्फ से सभी अमेरिकी शराब को हटा दे. इसके अलावा, अमेरिका के साथ व्यापारिक सौदों को भी सीमित किया जाएगा.

ह्यूस्टन ने कहा, "हम मौजूदा अनुबंधों को रद्द करने के अवसर तलाशेंगे और राष्ट्रपति ट्रम्प के अवैध टैरिफ के कारण बोलियों को खारिज करने का विकल्प बनाए रखेंगे." उन्होंने यह भी कहा कि प्रांत अमेरिकी व्यवसायों के लिए प्रांतीय खरीद तक पहुंच को सीमित करेगा.

