VIDEO: 'सॉरी शिंदे साहब'...पुणे में सड़क पर पेशाब और अभद्रता करने वाले गौरव आहूजा ने मांगी माफी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुणे: पुणे के यरवड़ा इलाके में सार्वजनिक रूप से पेशाब करने और अभद्र हरकत करने वाले गौरव आहूजा को सतारा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. शराब के नशे में गाड़ी चला रहे आहूजा का यह वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने माफी मांगते हुए आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताई थी. अब जल्द ही उन्हें पुणे पुलिस को सौंपे जाने की संभावना है.

गौरव आहूजा ने अपने माफी वीडियो में कहा, "मैं गौरव आहूजा, पुणे का निवासी हूं. मुझे अपने कल किए गए कृत्य पर गहरा खेद है. मैं पुणे, महाराष्ट्र और पूरे भारत के लोगों से दिल से माफी मांगता हूं. पुलिस विभाग और शिंदे साहब से भी क्षमा प्रार्थना करता हूं. कृपया मुझे माफ कर दें और एक मौका दें. आगे से ऐसी गलती नहीं होगी. मैं सच में शर्मिंदा हूं."

वीडियो में उन्होंने 'शिंदे साहब' को संबोधित किया, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को माफी मांग रहे थे. हालांकि, इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि उन्होंने किसे संबोधित किया था.

यह घटना यरवड़ा के शास्त्रीनगर चौक पर घटी, जहां गौरव आहूजा नशे की हालत में अपनी BMW कार चलाते हुए ट्रैफिक सिग्नल पर रुके. उन्होंने कार का दरवाजा खोला और बीच सड़क के डिवाइडर पर पेशाब करने लगे. जब राहगीरों ने इसका विरोध किया, तो उन्होंने उनके सामने अश्लील हरकत कर दी और तेजी से कार लेकर भाग गए.

🔥 Is “Shinde Saheb” Pulling Strings to Shield Pune’s Rich Drunken Brat?

Yesterday, Gaurav Ahuja, who gained shameful fame for urinating in public , misbehaving with locals under the influence of alcohol, is now shamelessly begging for forgiveness . But the question is — Does he… pic.twitter.com/kI6TuEKroo

— Vijay Kumbhar (@VijayKumbhar62) March 9, 2025