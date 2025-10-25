Pune Horror: बीवी पर शक करना पड़ा भारी, पति की गला घोंटकर हुई हत्या; दोनों BMC चुनाव की कर रहे थे तैयारी

Wife Kills Husband in Pune (Photo Credits File)

Pune, Wife Kills Husband: पुणे के चिंचवाड़ इलाके से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक 29 वर्षीय महिला ने घरेलू विवाद के बाद अपने पति की गला घोंटकर हत्या (Chinchwad Husband Murder Case) कर दी. यह घटना शुक्रवार सुबह लिंक रोड स्थित उनके घर पर हुई. हत्या के बाद, आरोपी महिला ने खुद पुलिस को फोन करके घटना की सूचना दी. पुलिस (Pune Police) के अनुसार, मृतक की पहचान 40 वर्षीय नकुल आनंद भोईर के रूप में हुई है. घटना के समय, उनके पांच और दो साल के दो छोटे बच्चे भी घर पर थे, लेकिन सो रहे थे.

ये भी पढें: Pune News: पुणे के इंदापूर में गर्भवती महिला का क्षत-विक्षत शव ब्रिज के नीचे से बरामद; पुलिस को हत्या की आशंका

BMC चुनाव लड़ने वाली थी आरोपी पत्नी

नकुल एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और स्थानीय निवासियों की समस्याओं के समाधान में मदद करते थे. वह मराठा क्रांति मोर्चा (Maratha Kranti Morcha) से भी जुड़े थे. दिलचस्प बात यह है कि उनकी पत्नी चैताली आगामी नगर निगम चुनाव (BMC Election) लड़ने की तैयारी कर रही थीं और नकुल खुद उनके लिए सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे थे. कुछ दिन पहले ही शहर के विभिन्न इलाकों में इस जोड़े के पोस्टर और बैनर लगाए गए थे.

बीवी पर शक किया, बदले में मिली मौत

पुलिस इंस्पेक्टर दीपक गोसावी (Police Inspector Deepak Gosavi) ने बताया कि नकुल को अपनी पत्नी पर शक था, इसलिए दोनों में अक्सर झगड़ा होता था. गुरुवार देर रात इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई, जो हिंसक झड़प में बदल गई. यह झगड़ा देर रात से शुक्रवार सुबह तक चला. गुस्से में आकर चैताली ने कपड़े के टुकड़े से नकुल का गला घोंट दिया.

पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी चैताली को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 103 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है. अदालत ने उसे 26 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है.