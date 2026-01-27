Pune Shocker: पुणे में सनसनीखेज वारदात, घरेलू विवाद में मां ने 11 साल के बेटे की गला रेतकर की हत्या
(Photo Credits File)

Pune Shocker:  महाराष्ट्र के पुणे जिले के वाघोली (Wagholi) इलाके से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है. मंगलवार, 27 जनवरी 2026 की सुबह एक मां ने अपने ही दो बच्चों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में 11 वर्षीय बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 13 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल है. पुलिस की शुरुआती जांच में इस खौफनाक कदम के पीछे 'घरेलू विवाद' मुख्य वजह बताई जा रही है.

घर में पसरा खून

यह सनसनीखेज घटना वाघोली के बीआईएफ (BAIF) रोड स्थित एक हाउसिंग सोसाइटी में हुई. आरोपी महिला की पहचान सोनी संतोष जायभाय के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, सोनी ने अपने बेटे साईराज (11) का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद उसने अपनी बेटी धनश्री (13) पर भी चाकू से कई वार किए. घायल धनश्री किसी तरह घर से बाहर भागी और शोर मचाया, जिसके बाद पड़ोसियों को इस खौफनाक मंजर का पता चला.

आरोपी महिला पुलिस हिरासत में

घटना की सूचना मिलते ही लोनीकंद पुलिस स्टेशन की टीमें मौके पर पहुंचीं. पुलिस जब फ्लैट के अंदर दाखिल हुई, तो वहां फर्श पर खून बिखरा हुआ था और आरोपी महिला शांत बैठी मिली. पुलिस ने सोनी जायभाय को तुरंत हिरासत में ले लिया है. आरोपी महिला और उसका परिवार मूल रूप से नांदेड जिले के कंधार तहसील का रहने वाला है और फिलहाल वाघोली में रह रहा था.

घरेलू विवाद बना हत्या का कारण?

वाघोली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, घटना के समय महिला का पति संतोष जायभाय घर पर नहीं था. प्राथमिक जांच से संकेत मिले हैं कि परिवार में पिछले कुछ समय से कलह चल रही थी. इसी घरेलू विवाद के चलते महिला ने अपना आपा खो दिया और बच्चों पर हमला कर दिया. हालांकि, पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या महिला किसी मानसिक तनाव या बीमारी से जूझ रही थी.

बेटी की स्थिति गंभीर

गंभीर रूप से घायल धनश्री को तुरंत पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है. पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ हत्या (धारा 103, BNS) और हत्या के प्रयास (धारा 109, BNS) के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटा लिए हैं और मामले की विस्तृत जांच जारी है.