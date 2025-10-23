Pune News: पुणे के इंदापूर में गर्भवती महिला का क्षत-विक्षत शव ब्रिज के नीचे से बरामद; पुलिस को हत्या की आशंका

(Photo Credits File)

Pune News: पुणे के इंदापूर इलाके में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ बुधवार को मदनवाडी गांव के पुल के नीचे पानी में एक अज्ञात गर्भवती महिला का क्षत-विक्षत शव मिला. सूत्रों के अनुसार महिला लगभग सात महीने की गर्भवती थी. यह भी पढ़े: Pune Crime News: पुणे में अजीबो-गरीब मामला, पान की दुकान पर एक-दूसरे को घूरने पर नासिक के 24 वर्षीय युवक की कोयते से हत्या; आरोपी गिरफ्तार

शव को एक चादर में लपेटा गया था

जानकारी के अनुसार शव को एक चादर में लपेटा गया था. पुलिस की प्राथमिक जांच में मृतक महिला की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष अनुमानित की गई है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महिला गर्भवती थी. महिला का शव बरामद करने के बाद पुलिस को इस मामले में हत्या की आशंका है. क्योंकि मृत महिला के बाएं हाथ पर ‘रवीराज’ नाम का टैटू पाया गया है, जिसे पहचान के लिए अहम माना जा रहा है.

शव पूरी तरह क्षत-विक्षत

शव पूरी तरह क्षत-विक्षत और सड़ चुका था, जिससे पुलिस का अनुमान है कि यह घटना पांच से छह दिन पहले हुई होगी. इस वजह से पुलिस को मृतका की पहचान करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. प्रारंभिक जांच में यह हत्या का मामला लग रहा है. पुलिस का अनुमान है कि हत्या कहीं और हुई होगी और शव इस जगह फेंका गया.

मृतका की पहचान के लिए पुलिस जुटी

भिगवन पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है. मृतका की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज, लापता महिलाओं की शिकायतें और मोबाइल फोन के लोकेशन डेटा की बारीकी से जांच की जा रही है. पुलिस से उम्मीद है कि जल्द ही महिला की पहचान हो सकेगी और हत्या के पीछे के कारण सामने आएंगे.