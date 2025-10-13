Hyderabad Horror: पति रोज शराब पीकर लौटता था घर, पत्नी ने ईंट से सिर कुचलकर कर दी हत्या; घर के बाहर टैंक में फेंका शव

Hyderabad Murder Case 2025 (Photo- Pixabay)

Hyderabad Murder Case 2025: तेलंगाना के हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां केशमपेट इलाके (Keshampet Murder Case) में एक महिला ने अपने पति का सिर ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर दी. हैरानी की बात यह है कि यह पूरी घटना उनके 12 साल के बेटे के सामने हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृतक की पहचान 35 वर्षीय कोप्पू कुमार के रूप में हुई है, जो एक मजदूर था. उसकी पत्नी का नाम माधवी है. पुलिस (Hyderabad Police) के मुताबिक, कुमार अक्सर शराब पीकर घर लौटता था और अपनी पत्नी से झगड़ा करता था.

शनिवार देर रात जब वह नशे में घर लौटा, तो माधवी का धैर्य जवाब दे गया. गुस्से में आकर उसने पास में पड़ी ईंट उठाई और अपने पति के सिर पर कई बार वार किया.

शव को घर के बाहर टैंक में फेंका

यह घटना देखकर, उनके बेटे ने अपनी मां से अपने पिता को छोड़ देने की विनती की, लेकिन माधवी नहीं मानी. फिर उसने अपने पति के शव को घर के बाहर एक टैंक में फेंक दिया, खून के धब्बे साफ किए और भाग गई.

आरोपी महिला की तलाश जारी

पुलिस ने हत्या (Wife Killed Husband Keshampet) का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी महिला की तलाश कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है.

लोग इस बात से स्तब्ध हैं कि एक मां अपने बेटे के सामने इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है.