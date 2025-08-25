Hyderabad Horror: लव मैरिज की ऐसी सजा! प्रेगनेंट पत्नी की बेरहमी से हत्या, फिर शव के टुकड़े-टुकड़े कर नदी में फेंका

Hyderabad Wife Murder Case: तेलंगाना (Telangana) की राजधानी हैदराबाद से एक खौफनाक वारदात सामने आई है, जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है. यहां एक शख्स ने अपनी गर्भवती पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करके नदी में फेंकने की कोशिश की. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है. यह घटना हैदराबाद के मेटपल्ली इलाके के बालाजी हिल्स (Balaji Hills Murder Case) की है. मृतका की पहचान 21 वर्षीय स्वाति के रूप में हुई है, जो पांच महीने की गर्भवती थी.

जानकारी के अनुसार, स्वाति और महेंद्र (आरोपी) ने प्रेम विवाह किया था और दोनों कुछ समय पहले ही यहां रहने आए थे.

ऐसे पकड़ा गया आरोपी

पुलिस (Hyderabad Police) के अनुसार, शनिवार शाम करीब साढ़े चार बजे कैब ड्राइवर महेंद्र ने घर पर ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी. इसके बाद उसने शव के टुकड़े-टुकड़े करके सिर, हाथ-पैर मूसी नदी (Musi River) में फेंक दिए. साथ ही, उसने महिला (Wife Brutally Murdered) का धड़ घर में ही छिपा दिया.

हत्या के बाद महेंद्र ने अपनी बहन को फोन करके अपनी पत्नी के लापता होने की कहानी सुनाई. बहन को शक हुआ और उसने अपने एक रिश्तेदार को इसकी जानकारी दी. जब महेंद्र को उसके रिश्तेदार थाने ले गए, तो उसने पुलिस के सामने भी यही झूठ दोहराया. लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया.

मृतक महिला का धड़ घर से बरामद

डीसीपी पीवी पद्मजा (DCP PV Padmaja) ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके खिलाफ कड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि महिला का धड़ घर से बरामद कर लिया गया है, जबकि शरीर के बाकी हिस्सों की तलाश के लिए नदी में गोताखोरों को लगाया गया है. फिलहाल, शव के टुकड़े बरामद नहीं हुए हैं.

परिवार का दर्द और गुस्सा

मृतका के पिता ने बताया कि उनके दामाद से कुछ अनबन थी, जिसके कारण उसने बातचीत बंद कर दी थी. उन्होंने कहा, "मेरी बेटी अक्सर कहती थी कि सब ठीक है, लेकिन असल में वह उसे प्रताड़ित करता था. उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी. उसने मेरी बेटी को जो दर्द दिया है, उसे भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए."

जांच और आगे की कार्रवाई

पुलिस ने घटनास्थल से फोरेंसिक साक्ष्य (Forensic Evidence) एकत्र कर लिए हैं. डीएनए परीक्षण (DNA Testing) से शव की पुष्टि की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि मामले की शीघ्र जांच की जाएगी और मुकदमा फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिल सके.