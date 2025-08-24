Hyderabad Shocker: मंडप लगाने के दौरान बिजली के तारों को छू गई सीढ़ी, युवक की हुई दर्दनाक मौत, हैदराबाद के लोथकुंटा का VIDEO आया सामने
Credit-(X,@rajeshreddyega)

हैदराबाद, तेलंगाना: हैदराबाद (Hyderabad) के लोथकुंटा (Lothkunta) में एक कार्यक्रम में एक दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया है.जहांपर एक युवक जो मंडप लगाने का काम कर रहा था.उसकी सीढ़ी हाई टेंशन तार (High Tension Wire) से टकरा गई. इस दौरान उसे बिजली का जबरदस्त झटका लगा और वह नीचे गिर गया. जिसके कारण उसकी मौत हो गई.इस हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए है. ये घटना त्रिमुलघेरी पुलिस स्टेशन (Trimulgherry Police Station) एरिया की बताई जा रही है. बताया जा रहा है की नीचे गिरने के कारण उसके सिर पर गंभीर चोटें लगी थी. बताया जा रहा है शहर में कई जगहों पर ये बिजली की तारें खुली है, जिसके कारण भी आएं दिन हादसे हो रहे है और लोग अपनी जान गंवा रहे है.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @rajeshreddyega नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: हैदराबाद में करंट लगने से महिला की मौत, ऑफिस में बैनर लगाने के दौरान हुआ हादसा

युवक को लगा करंट

लगातार हो रहे है हादसे

ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से बिजली का करंट लगाने से कई हादसे (Accident) हो चुके है. इन हादसों में अब तक 15 लोग अपनी जान गंवा चुके है. ये घटनाएं त्यौहार (Festivals) और कार्यक्रमों के दौरान हुई है.

लोगों से सावधान रहने की अपील

इस सीसीटीवी फुटेज को सतर्कता के लिए जारी किया है. लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी तरह की लापरवाही न बरते और बिजली की तारों से सतर्क और सावधान (Cautious) रहे. बता दें की इस दौरान महाराष्ट्र में गणेशोत्सव मनाया जा रहा है. ऐसे में लोग भी सावधानी के साथ ये त्यौहार मनाएं.

 