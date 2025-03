VIDEO: सीरिया में हिंसा की हदें पार! 48 घंटे में 1000 से अधिक मौतें, निर्वस्त्र की गई महिलाओं की सरेआम हत्या, लाशों से पट गई सड़कें

सीरिया में हिंसा की एक भयावह घटना सामने आई है, जिसमें बीते दो दिनों में 1,000 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई है. अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल-असद के समर्थकों और वर्तमान सरकार के पक्षधर गुटों के बीच हुई खूनी झड़पों में यह जानमाल का नुकसान हुआ है. एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना सीरिया के इतिहास की सबसे घातक हिंसा में से एक मानी जा रही है.

गुरुवार को हिंसा तब भड़क उठी जब वर्तमान सरकार समर्थक बंदूकधारियों ने अलवी समुदाय पर बदले की भावना से हमले शुरू कर दिए. यह समुदाय पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद का कट्टर समर्थक माना जाता था.

सरकारी सुरक्षा बलों और असद समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़पों में अब तक 745 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. इसके अलावा, 125 सरकारी सुरक्षा बल के जवान और 148 असद समर्थक लड़ाके भी मारे गए हैं.

ब्रिटेन स्थित 'सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स' ने जानकारी दी है कि हिंसा के साथ ही प्रशासन ने अलवी समुदाय की बहुलता वाले इलाकों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी काट दी है. खासकर लताकिया शहर में हालात बदतर हो चुके हैं.

अलवी बहुल गांवों में रहने वाले नागरिकों ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उनके कई घरों को लूटकर आग के हवाले कर दिया गया.

This isn’t Gaza.

This isn’t Judea and Samaria.

This is Syria. Last night.

Arabs murdering others Arabs, depending on what type of Arab they are.

Why isn’t this all over mainstream media?

Oh right yeah, because they can’t twist it and blame the Jews.

pic.twitter.com/wGgf2eFtgA

— Kosher🎗🧡 (@koshercockney) March 7, 2025