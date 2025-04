Google Googlies: कौन सा अधिक ठंडा है, माइनस 40°C या माइनस 40°F? सौरव गांगुली ने अनिल कुंबले का किया भेजा फ्राई; VIDEO

Photo- @GoogleIndia/X

Which Is Colder Minus 40°C or Minus 40°F: क्रिकेट के मैदान में स्पिन गेंदबाजी से विरोधियों की नींद उड़ाने वाले अनिल कुंबले अब खुद ही एक 'गुगली' से उलझ गए हैं, और वो गुगली फेंकी है खुद सौरव गांगुली (दादा) ने. दरअसल, बात कुछ यूं है कि गांगुली ने कुंबले को एक सवाल भेजा, "बताओ, -40°C अधिक ठंडा होता है या -40°F?" अब आम आदमी तो सोच में पड़ ही जाता है, लेकिन कुंबले जैसे तेज दिमाग वाले खिलाड़ी को भी यह सवाल सोचने पर मजबूर कर गया. तो चलिए, हम आपको Google Googly के इस सवाल का सही जवाब बताते हैं और साथ में साइंस भी समझाते हैं. असल में, -40°C और -40°F *एक ही तापमान होता है. हैरानी की बात है ना? लेकिन ये सच है.

दरअसल, Celsius और Fahrenheit दोनों स्केल तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल होते हैं. ज्यादातर देशों में Celsius चलता है, जबकि अमेरिका में Fahrenheit स्केल ज्यादा प्रचलित है.

कौन सा ज्यादा ठंडा है, माइनस 40°C या माइनस 40°F?

जानें इसका दिलचस्प सांइस

अब सवाल ये है कि दोनों स्केल अलग-अलग होते हुए भी एक ही पॉइंट पर कैसे मिल सकते हैं? तो उसका कारण है दोनों स्केल का मापन पैटर्न. Celsius स्केल पर पानी 0°C पर जमता है और 100°C पर उबलता है. वहीं Fahrenheit स्केल पर पानी 32°F पर जमता है और 212°F पर उबलता है. इसका मतलब Celsius का हर 1 डिग्री लगभग Fahrenheit के 1.8 डिग्री के बराबर होता है.

इसी कारण, जब हम Celsius को Fahrenheit में बदलते हैं तो फॉर्मूला होता है:

F = (C × 1.8) + 32

और Fahrenheit को Celsius में बदलने के लिए:

C = (F − 32) ÷ 1.8**

अब जब आप -40°C को इस फॉर्मूले में डालेंगे, तो रिजल्ट आएगा -40°F. और जब आप -40°F को Celsius में बदलेंगे, तो फिर से -40°C ही आएगा. यानी ये दोनों तापमान बिल्कुल एक जैसे ठंडे होते हैं.

मैथ की मदद से भी समझें

अगर आप थोड़ा और मजा लेना चाहें तो दिमाग की कसरत भी कर सकते हैं. इस पॉइंट को मैथ की मदद से भी निकाला जा सकता है. आप अगर x को Celsius या Fahrenheit का कोई तापमान मान लें और उसे दूसरे स्केल में बदलें, फिर दोनों को बराबर मानकर हल करें, तो जवाब मिलेगा -40.

तो अब जब अगली बार कोई पूछे कि -40°C ज्यादा ठंडा है या -40°F, तो जवाब होगा, "भाई, दोनों एक ही हैं!

चाहे कुंबले पूछें या गांगुली!" इस मजेदार सवाल-जवाब में साइंस और क्रिकेट का जबरदस्त तड़का देखने को मिला. यही बात इस सवाल को और भी दिलचस्प बना देती है.