SL vs HKC Asia Cup 2025, Dubai Weather & Pitch Report: श्रीलंका बनाम हांगकांग एशिया कप मैच में बारिश और खिलाड़ी के बीच कड़ा मुकाबला? जानिए कैसा रहेगा दुबई का मौसम और पिच रिपोर्ट

Dubai International Cricket Stadium(Photo Credit:X@ICC)

Sri Lanka National Cricket Team vs Hong Kong China National Cricket Team, Dubai Weather & Pitch Report: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का 8वां ग्रुप बी मुकाबला 15 सितंबर (सोमवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. इस लेख में हम आपको बताएंगे कि दुबई का मौसम इस मैच के दौरान कैसा रहेगा और पिच से क्या उम्मीद की जा सकती है. चरित असलंका की कप्तानी वाली श्रीलंकाई टीम ने 13 सितंबर को बांग्लादेश पर शानदार जीत के साथ अपने एशिया कप 2025 अभियान की शुरुआत की थी और अब वे टूर्नामेंट में अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेंगे. एशिया कप में आज श्रीलंका बनाम हांगकांग, चीन, रोमांचक मुकाबला, जानिए कब, कहां और कैसे देखें मैच का लाइव प्रसारण

दूसरी ओर, हांगकांग चाइना सुपर 4 की दौड़ से बाहर हो चुका है. यासिम मुर्तज़ा की कप्तानी वाली टीम को एशिया कप 2025 में अब तक दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था. पहले मैच में अफगानिस्तान ने हराया, जबकि दूसरे मुकाबले में लिटन दास की अगुवाई वाली बांग्लादेश टीम से शिकस्त झेलनी पड़ी थी. इन दो हारों के बाद टीम ग्रुप बी प्वॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है. ऐसे में हांगकांग की टीम इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर अभियान का अंत सकारात्मक अंदाज में करना चाहेगी.

दुबई का मौसम(Dubai Weather)



श्रीलंका बनाम हांगकांग चाइना एशिया कप 2025 मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से शुरू होगा. मौसम की भविष्यवाणी के अनुसार इस दौरान तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. हालांकि, उमस काफी ज्यादा होगी और ह्यूमिडिटी लगभग 54% से 56% के बीच रहने की संभावना है। मैच के दौरान बारिश बिल्कुल नहीं होगी.

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पिच रिपोर्ट(Dubai International Cricket Stadium Pitch Report)

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच से उम्मीद है कि यह IND बनाम PAK एशिया कप 2025 मैच जैसी ही खेलेगी, जब तक कि कोई दूसरी पिच इस्तेमाल न की जाए. यहां स्पिनरों को मदद मिल सकती है. बल्लेबाजों के लिए स्ट्राइक रोटेट करना और बीच-बीच में बाउंड्री लगाना अहम होगा. उमस भरे मौसम के कारण गेंदबाजों को गेंद पकड़ने में परेशानी हो सकती है, लेकिन इस मैच में ओस (Dew) का कोई असर नहीं रहेगा.