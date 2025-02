Zimbabwe vs Ireland, 3rd ODI Match Pitch Report And Weather Update: हरारे में आयरलैंड के बल्लेबाज करेंगे सीरीज पर करेंगे कब्जा या ज़िम्बाब्वे के गेंदबाज रचेंगे इतिहास, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

जिम्बाब्वे बनाम आयरलैंड (Photo Credits: Twitter)

Zimbabwe National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team, 3rd ODI Match 2025: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज यानी 18 फरवरी को खेला जाना है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे से खेला जाएगा. सीरीज के दूसरे वनडे में आयरलैंड ने जिम्बाब्वे को विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही आयरलैंड ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक सीरीज की उम्मीद होगी. इस सीरीज में जिम्बाब्वे की कमान क्रेग एर्विन (Craig Ervine) के हाथों में हैं. जबकि आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहे हैं. Zimbabwe vs Ireland, 3rd ODI 2025 Match Key Players To Watch Out: जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच कल से खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की पूरी टीम 49 ओवरों में महज 245 रन बनाकर सिमट गई. आयरलैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 246 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड की टीम ने 48.4 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया.

पहले वनडे में शानदार प्रदर्शन कर जिम्बाब्वे ने 49 रनों से जीत दर्ज की थी और अब वे इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेंगे. दूसरी ओर, आयरलैंड दूसरे वनडे में छह विकेट से जीत दर्ज की थीं. इस मुकाबले में वो भी सीरीज पर कब्जा करना चाहेंगे. आयरलैंड के बल्लेबाजों ने पिछले मैच में अच्छी शुरुआत की थी. दूसरी, पहले वनडे में जिम्बाब्वे ने शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था. सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट (169 रन) ने दमदार पारी खेली और कप्तान क्रेग एर्विन (66 रन) ने उनका बखूबी साथ निभाया.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (ZIM vs IRE Head To Head)

जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच अबतक कुल 24 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान आयरलैंड की टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है.आयरलैंड ने 24 में से 11 मैचों में जीत दर्ज की है. जबकि जिम्बाब्वे को महज नौ मैचों में जीत नसीब हुई है. इसके अलावा एक मैच टाई और 3 मैच बेनतीजा रहा है. आकंड़ों से साफ जाहिर होता है की आयरलैंड की टीम ज्यादा मजबूत हैं. लेकिन जिम्बाब्वे को अपने घर में खेलना का एडवांटेज मिल सकता है.

पिच रिपोर्ट (Harare Pitch Report)

ज़िम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला हरारे में खेला जाएगा. हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. पिछले 10 वनडे में यहां का औसत पहली पारी का स्कोर 188 रन रहा है. तेज गेंदबाजों को शुरुआत में मदद मिलेगी, जबकि स्पिनर बीच के ओवरों में प्रभावी रहेंगे. इस पिच पर 250 रन का स्कोर मुकाबला जीतने के लिए काफी हो सकता है. पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को शुरुआती विकेट का फायदा मिल सकता है.

मौसम का हाल (Weather Update)

ज़िम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच तीसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले के दौरान हरारे में हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं है. तापमान 30°C के आसपास रहेगा, जिससे पूरा मैच खेला जा सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

जिम्बाब्वे: बेंजामिन कुरेन, तदिवानाशे मारुमनी, क्रेग एर्विन (कप्तान), सीन विलियम्स, ब्लेसिंग मुजुर्बानी, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्याम्बुरी, सिकंदर रजा, वेलिंगटन मसाकाद्जा, जॉन कैंपबेल, वेस्ले मधेवेरे.

आयरलैंड: एंड्रयू बालबर्नी, कर्टिस कैंपर, लोर्कन टकर, हैरी टेक्टर, पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), ग्राहम ह्यूम, जॉर्ज डॉकरेल, मार्क अडायर, क्रेग यंग, ​​एंडी मैकब्राइन, मैथ्यू हम्फ्रेस.