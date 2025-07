Shubman Gill To Replace Rohit Sharma as ODI Captain: शुभमन गिल को मिल सकती है टीम इंडिया की कमान! अगली वनडे सीरीज़ में रोहित शर्मा की जगह बन सकते हैं कप्तान; रिपोर्ट्स

Shubman Gill To Replace Rohit Sharma as ODI Captain: रोहित शर्मा ने टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से अपने करियर को अचानक विराम देकर सभी को चौंका दिया था. टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने संन्यास उस समय लिया, जब टीम इंडिया का इंग्लैंड दौरा शुरू होने वाला था. इससे कुछ दिन पहले ही वह टी20 विश्व कप 2024 जीतने के बाद टी20 फॉर्मेट से भी रिटायर हो गए थे. दोनों ही मौकों पर उन्होंने कप्तानी भी छोड़ दी. लेकिन अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि वनडे फॉर्मेट में भी रोहित शर्मा की कप्तानी जा सकती है. पत्रकार रोहित जुगलान के मुताबिक, भारतीय क्रिकेट टीम के वनडे कप्तान रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को अगली सीरीज़ के लिए कप्तान बनाया जा सकता है. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह बदलाव सिर्फ एक सीरीज के लिए होगा या हमेशा के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ रहे हैं. क्या है ड्यूक गेंद कंट्रोवर्सी? जानिए कूकाबुरा और एसजी गेंदों से कितना हैं अलग, दिग्गजों के बीच मचा घमासान

अगर यह खबर सच साबित होती है, तो यह रोहित शर्मा के फैंस के लिए बड़ा झटका होगा. टीम इंडिया ने आखिरी बार 50 ओवर फॉर्मेट में 9 मार्च 2025 को मैच खेला था, जिसमें रोहित शर्मा ने कप्तानी की थी और भारत ने 2013 के बाद पहली बार कोई आईसीसी खिताब जीतते हुए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर कब्जा किया था. तभी से अटकलें लगाई जा रही थीं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे से भी संन्यास ले सकते हैं, लेकिन रोहित ने साफ किया था कि उनका वनडे से संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है और वह 2027 विश्व कप तक टीम इंडिया की कप्तानी करना चाहते हैं.

Whenever India's next odi series will be - Gill will lead

— Rohit Juglan (@rohitjuglan) July 10, 2025