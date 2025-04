NZ vs PAK 3rd ODI 2025 Live Toss & Scorecard: बारिश से प्रभावित मैच में पाकिस्तान ने जीता टॉस, न्यूज़ीलैंड को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

New Zealand National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का तीसरा और आखिरी मुकाबला 05 अप्रैल(शनिवार) को माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) के बे ओवल(Bay Oval) में खेला जा रहा हैं. बारिश से प्रभावित मैच में ओवर की कटौती करना पड़ा और अब मैच 42-42 ओवर का खेला जाएगा. जिसमें पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. जजिसके वजह से न्यूज़ीलैंड पहले बल्लेबाजी कर रही हैं. यह भी पढ़ें: न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा हैं तीसरा वनडे मुकाबला, बस एक क्लिक पर देखें लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान ने जीता टॉस

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन: राइस मारिउ, निक केली, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिशेल, टिम सीफर्ट, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), मुहम्मद अब्बास, मिशेल हे (विकेट कीपर), जैकब डफी, बेन सीयर्स, विलियम ओरोर्के

Batting first in the final match of the home summer! One change to the XI as Tim Seifert comes in to the XI to play his first ODI since 2019, for Nathan Smith. Play reduced to 42 overs per side after this morning's ground delay. Follow play LIVE and free in NZ on TVNZ DUKE, TVNZ+… pic.twitter.com/t58RcToKs8

