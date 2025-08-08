Election Commission vs Rahul Gandhi: 'मतदाता सूची में गड़बड़ी की जांच हो,' राहुल गांधी के खुलासे पर बोलीं प्रियंका वाड्रा

नई दिल्ली, 8 अगस्त : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी से जुड़े तथाकथित सबूत पेश किए, जिस पर राजनीतिक घमासान मचा है. कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के दावों का समर्थन करते हुए जांच की मांग जोरो शोरों से उठा रही है. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' पर बड़ा खुलासा किया है. 'वोट चोरी' की जांच होनी चाहिए. चुनाव आयोग वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है. इस मामले में जांच करने के बजाए, वह हलफनामा मांग रहा है. हम लगातार डेटा दिखा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग मानने को तैयार ही नहीं है.

भविष्य की रणनीति पर कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने कहा, "इंडिया गठबंधन के नेता आपस में चर्चा करेंगे और आगे का रास्ता तय करेंगे. लेकिन यह स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में अनियमितताएं हैं, जिसे सभी ने देखा होगा. जिस तरह से भाजपा और अन्य नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उससे भी एक बात साफ है कि गड़बड़ी हुई है." यह भी पढ़ें : Election Commission on Rahul Gandhi: ‘मतदाता सूची में गड़बड़ी की जांच हो,’ राहुल गांधी के खुलासे पर बोलीं प्रियंका वाड्रा

चुनाव आयोग पर लगाए गए राहुल गांधी के आरोपों पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा, "यह कोई मजाक नहीं है. चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए. यह एक महत्वपूर्ण मामला है और जैसा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा, यह लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है. इस दिशा में कदम उठाए जा चुके हैं, लेकिन हम लोकतंत्र को बचाने के लिए सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह लड़ते रहेंगे."

इस दौरान, एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने कहा, "जब तक यह मुद्दा हल नहीं हो जाता, हम विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे, क्योंकि यह एक मौलिक अधिकार है. 18 साल या उससे अधिक उम्र के हर भारतीय के पास मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए. वे किसे वोट देते हैं, यह उनकी अपनी पसंद है और किसी को भी यह अधिकार छीनने का अधिकार नहीं है, चुनाव आयोग को भी नहीं. लेकिन ये लोग चाहते हैं कि उनके अधिकार छीन लिए जाएं."