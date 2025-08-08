VIDEO: अगर 'One Man, One Vote' पर हमला करोगे, तो हम छोड़ेंगे नहीं; ECI को Rahul Gandhi की खुली चेतावनी

Rahul Gandhi on EC: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग (ECI) पर जोरदार हमला बोला है. बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में शुक्रवार को एक बड़े जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ''अगर चुनाव आयोग संविधान में दिए गए 'One Man, One Vote' के अधिकार पर हमला करता है, तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी.'' राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ उनकी आवाज नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की आवाज है. उन्होंने मंच से बताया कि चुनाव आयोग ने उनसे हलफनामा और शपथ पत्र मांगा है. इस पर उन्होंने कहा, ''मैं पहले ही संसद में संविधान की शपथ ले चुका हूं. अब दोबारा क्यों?''

उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की गतिविधियां सीधे-सीधे गरीबों की आवाज को दबाने की कोशिश हैं. उन्होंने कहा, ''अगर आप सोचते हैं कि चुनाव में गड़बड़ी करके बच निकलोगे, तो ऐसा नहीं होगा. देर हो सकती है, लेकिन हम सबको पकड़ेंगे.''

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को दी चेतावनी

हर 6 में से 1 वोट गलत तरीके से डाला गया: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने दावा किया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में चुनाव आयोग की वेबसाइट्स बंद कर दी गई हैं, जिससे जानकारी सामने न आ सके. राहुल गांधी का कहना है कि अगर पूरे देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और वोटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर दी जाए, तो कांग्रेस यह साबित कर देगी कि चुनावी धांधली सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैली हुई है.

उन्होंने कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल सीट और महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 6.5 लाख वोटरों में से करीब 1.25 लाख वोट फर्जी निकले. यानी हर 6 में से 1 वोट गलत तरीके से डाला गया.

पांच तरीकों से चुनावी फर्जीवाड़े का खुलासा किय

1. एक ही व्यक्ति का नाम कई बूथों पर दर्ज कर दिया गया, जिससे वो कई बार वोट कर सके.

2. लगभग 40,000 फर्जी पहचान पत्रों के जरिए वोटर लिस्ट में नाम जोड़े गए.

3. एक ही पते पर दर्जनों वोटर रजिस्टर्ड थे. एक घर में 40 वोटर दिखाए गए, जो असल में एक BJP नेता का मकान निकला.

4. हजारों वोटर ऐसे थे जिनकी फोटो या तो गायब थी या बहुत खराब क्वालिटी की थी.

5. करीब 34,000 नए वोटर्स ऐसे जोड़े गए जो 89 से 95 साल के बताए गए.

एक लाख से ज्यादा वोट चुराने का दावा

उन्होंने दावा किया कि BJP और चुनाव आयोग की मिलीभगत से सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में ही एक लाख से ज्यादा वोट चुराए गए.

राहुल गांधी ने कहा कि वह अकेले नहीं हैं. देशभर की विपक्षी पार्टियां भी यही सवाल उठा रही हैं और चुनाव आयोग से जवाब मांग रही हैं. उन्होंने दो टूक कहा कि ECI को अब देश के सामने सारा डेटा सार्वजनिक करना चाहिए.