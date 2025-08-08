Delhi CM Celebating Rakhsha Bandhan: दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने शुरू की नई परंपरा, जनसेवा सदन में सफाईकर्मियों को राखी बांधी

नई दिल्ली, 8 अगस्त : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है. उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम के सफाईकर्मियों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया. यह कार्यक्रम जनसेवा सदन में रखा गया, जहां कई सफाईकर्मियों को बुलाया गया था. सीएम रेखा गुप्ता ने इन सफाईकर्मियों के हालचाल जाने और उन्हें राखी बांधी.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में पधारे स्वच्छताग्रहियों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया. उन्हें राखी बांधी और हम सब ने साथ मिलकर 'स्वच्छ दिल्ली, सुंदर दिल्ली' के संकल्प को फिर से दोहराया. रेखा गुप्ता ने आगे लिखा, "दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान में स्वच्छताग्रहियों की सक्रियता सचमुच प्रशंसनीय है. ये न सिर्फ हमारी स्वच्छता मुहिम के सहभागी हैं, बल्कि उसकी असली ताकत, उसकी रीढ़ हैं. उनकी मेहनत दिल्ली को नया रूप देने का निस्वार्थ प्रयास है. उनके समर्पण और अथक प्रयासों को दिल से सलाम." यह भी पढ़ें : Dombivali Shocker: डोंबिवली में AIIMS हॉस्पिटल की चौथी मंजिल से कूदा युवक, घटना से इलाके में मचा हड़कंप; VIDEO

इस सम्मान से नगर निगम के सफाईकर्मी भी खुश नजर आए. समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में सफाईकर्मियों ने कहा, "हमें बहुत खुशी है कि पहली बार मुख्यमंत्री ने सफाईकर्मियों का इतना मान सम्मान किया है." एक कर्मचारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का भरोसा दिया है. सफाईकर्मियों की नई भर्ती के विषय पर भी बात हुई है.

दिल्ली सरकार ने 1 अगस्त से 31 अगस्त तक राष्ट्रीय राजधानी में सफाई अभियान चलाया है. इसमें खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हिस्सा लिया. दिल्ली के लगभग सभी मंत्री और विधायक भी इस स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं. मुख्यमंत्री ने सभी दिल्लीवासियों से इस स्वच्छता अभियान में जुड़ने का अनुरोध भी किया. रेखा गुप्ता ने कहा कि इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी दिल्लीवासी 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक एक स्वच्छता अभियान चलाएंगे और दिल्ली को कूड़े से आजादी दिलाएंगे.