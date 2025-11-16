राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर रेखा गुप्ता, योगी आदित्यनाथ समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं

Photo : X

नई दिल्ली, 16 नवंबर : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने रविवार को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर शुभकामनाएं दी. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पोस्ट में लिखा, "राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. लोकतंत्र की मजबूती का आधार स्वतंत्र, निर्भीक और तथ्याधारित पत्रकारिता है. समाज की वास्तविक आवाज को सामने लाने, जनभावनाओं को अभिव्यक्त करने और शासन-प्रशासन को उत्तरदायी बनाए रखने में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण व प्रेरणादायी रही है. पत्रकारिता राष्ट्र के जनमानस को जागरूक, सशक्त और एकजुट करने का कार्य करती है, जो हमारे लोकतंत्र की अमूल्य पूंजी है."

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पोस्ट में लिखा, "जन-जन की आवाज को पूरी निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ उठाने वाले सभी कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार साथियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं." उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट में लिखा, "लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, सभी पत्रकार साथियों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए चौथे स्तंभ का सशक्त और प्रभावी होना बेहद जरूरी है. समाज को जागरूक रखने, सत्ता को जवाबदेह बनाने और जनता की आवाज को मंच देने में आपकी प्रतिबद्धता, परिश्रम और निर्भीकता को कोटिशः नमन." यह भी पढ़ें : Budgam Road Accident: जम्मू-कश्मीर के बडगाम में बड़ा हादसा, दो वाहनों की टक्कर में 4 की मौत, कई घायल; VIDEO

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पोस्ट में लिखा, "निष्पक्ष, निर्भीक और लोक-कल्याण के प्रति समर्पित पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाले सभी सम्मानित पत्रकार साथियों को ‘राष्ट्रीय प्रेस दिवस’ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपका सत्य, संवेदनशीलता और पारदर्शिता के प्रति समर्पण समाज को एक नई दिशा देने के साथ ही जन-विश्वास को भी सशक्त बनाता है.

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पोस्ट में लिखा, "राष्ट्रीय प्रेस दिवस की सभी पत्रकार साथियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है. आपकी सत्यनिष्ठा, निर्भीकता और निस्वार्थ सेवा के लिए हार्दिक अभिनंदन." कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पोस्ट में लिखा, "राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर, हम प्रेस और मीडिया के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देते हैं."