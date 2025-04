New Zealand vs Pakistan, 3rd ODI Match Live Scorecard: न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा हैं तीसरा वनडे मुकाबला, बस एक क्लिक पर देखें लाइव स्कोरकार्ड

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान वनडे सीरीज 2025 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, 3rd ODI Match Live Scorecard: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी पांच अप्रैल को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) के बे ओवल स्टेडियम (Bay Oval) में खेला जा रहा हैं. दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को 84 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली हैं. अब तीसरे वनडे मुकाबले में पाकिस्तान सीरीज में क्लीन स्वीप होने से बचना चाहेगी. इस वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड की कमान माइकल ब्रेसवेल (Michael Bracewell) के कंधों पर हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) कर रहे हैं. New Zealand vs Pakistan, 3rd ODI Match Pitch Report: माउंट माउंगानुई में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मचाएंगे तांडव या पाकिस्तान के गेंदबाज करेंगे कमाल, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरे वनडे मैच का लाइव स्कोरकार्ड:

दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में आठ विकेट खोकर 292 रन बनाए. न्यूजीलैंड की तरफ से मिशेल हे ने सबसे ज्यादा नाबाद 99 रनों की शानदार पारी खेली. पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 293 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की पूरी टीम 41.2 ओवर में महज 208 रन बनाकर सिमट गई.